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2 часа назад

Врач рассказала, можно ли курить при ангине

РИАМО

Курение при ангине может привести к воспалению сердца, ревматоидному артриту и красной волчанке, сообщила РИАМО врач-терапевт Людмила Лапа.

Врач рассказала, можно ли курить при ангине
Фото: unsplash.comunsplash.com

По ее словам, при ангине появляются гнойные пробки в лимфоидной ткани. В такой ситуации курение может усилить негативное влияние на иммунную систему организма, в том числе привести к сердечным заболеваниям.

«Я считаю, что это огромный риск — курить при ангине. <…> Токсины, бактерии — стафилококки, стрептококки — все это может попасть в иммунную и кровеносную систему, как через открытые ворота. У нас может развиться миокардит. Это самый плохой результат, если вы будете курить при ангине», — рассказала Лапа.

Кроме того, курение при ангине повышает шансы заболеть ревматоидным артритом и красной волчанкой, любым аутоиммунным заболеванием.

При первых симптомах ангины Лапа рекомендовала обратиться к лору, чтобы он провел осмотр и поставил диагноз. Кроме того, врач сможет прописать необходимую терапию. В домашних условиях может помочь полоскание горла септиками.

«(Необходимо - ред.) обязательно сделать посевы зева, чем обусловлена эта ангина, вирусная она или бактериальная. Лечиться нужно обязательно, чтобы не было обострений аутоиммунных заболеваний», — отметила терапевт.

Болезни и лекарства,
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