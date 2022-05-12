Врач рассказала, можно ли курить при ангине

Курение при ангине может привести к воспалению сердца, ревматоидному артриту и красной волчанке, сообщила РИАМО врач-терапевт Людмила Лапа.

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По ее словам, при ангине появляются гнойные пробки в лимфоидной ткани. В такой ситуации курение может усилить негативное влияние на иммунную систему организма, в том числе привести к сердечным заболеваниям.

«Я считаю, что это огромный риск — курить при ангине. <…> Токсины, бактерии — стафилококки, стрептококки — все это может попасть в иммунную и кровеносную систему, как через открытые ворота. У нас может развиться миокардит. Это самый плохой результат, если вы будете курить при ангине», — рассказала Лапа.

Кроме того, курение при ангине повышает шансы заболеть ревматоидным артритом и красной волчанкой, любым аутоиммунным заболеванием.

При первых симптомах ангины Лапа рекомендовала обратиться к лору, чтобы он провел осмотр и поставил диагноз. Кроме того, врач сможет прописать необходимую терапию. В домашних условиях может помочь полоскание горла септиками.