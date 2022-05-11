Врач предупредила об опасности темных кругов под глазами

Врач-косметолог, диетолог Ольга Середкина предупредила россиян об опасности темных кругов под глазами. В беседе с онлайн-изданием «Аргументы и факты» специалист заявила, что появление синяков под глазами связано не только с недосыпом и усталостью, но также может сигнализировать о ряде проблем со здоровьем.

Среди причин, приводящих к появлению синевы в периорбитальной зоне, медик назвала систематический недостаток свежего воздуха, наличие вредных привычек, неправильное питание и несоблюдение питьевого режима.

«Провоцировать синеву под глазами также может остеохондроз. Кроме того, это могут быть грыжи и зажимы в области шеи. С возрастом теряется плотность кожи и сосуды становятся заметнее»,

— добавила Середкина.

При этом оттенок темных кругов под глазами, по словам врача, также может рассказать о проблемах со здоровьем: темно-серый цвет на фоне белой кожи свидетельствует о дефиците железа, коричневый пигмент может быть признаком хронических заболеваний или носить наследственный характер, синий оттенок сигнализирует о накопившейся усталости и недостатке сна.