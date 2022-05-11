Врач предупредил о смертельной опасности частого эффекта дежавю

Врач-невролог, доктор медицинских наук, руководитель Института нейропсихиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Владимир Михайлов заявил, что часто повторяющийся эффект дежавю может быть опасен для здоровья. В беседе с изданием «Доктор Питер» он предупредил россиян, что это психическое состояние может быть симптомом развития смертельно опасных болезней.

Специалист рассказал, что дежавю — это особое состояние психики, при котором человек воспринимает новые события так, будто они уже происходили в прошлом. Возникнуть оно может на фоне длительного стресса, нарушений сна, лихорадки или переутомления, и, если это происходит редко и нерегулярно, в этом нет никакой опасности.

По словам Михайлова, насторожиться стоит, если дежавю возникают раз в неделю и чаще. В этом случае необходимо как можно скорее обратиться за помощью к неврологу, так как они могут свидетельствовать о развитии таких опасных заболеваний, как рак височной доли мозга или височная форма эпилепсии.