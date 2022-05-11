Что за болезнь волчанка, про которую говорил Доктор Хаус

Многие поклонники сериала «Доктор Хаус» на протяжении всех серий задаются вопросом, что же это за таинственная волчанка, которую герои предполагали у каждого второго пациента. "Рамблер" расскажет о болезни подробнее.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Камерон регулярно предлагает волчанку в качестве возможного диагноза заболевания со странным сочетанием симптомов по двум причинам.

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Волчанка имеет очень широкий спектр симптомов и может имитировать другие заболевания. Таким образом, при дифференциальном диагнозе никогда нельзя исключать волчанку из списка.

Кэмерон — иммунолог, а волчанка — аутоиммунное заболевание.

Утверждение Хауса о том, что среди заболеваний никогда не встречается волчанка, отчасти показывает, как легко неправильно диагностировать волчанку и насколько она редка по сравнению с другими заболеваниями. При этом если перестать помнить о ней, как о потенциальном диагнозе, ее можно упустить.

Системная красная волчанка – хроническое аутоиммунное заболевание, которое характеризует поражением соединительной ткани и сосудов, соответственно поражает весь организм.

В развитии системной красной волчанки определенную роль играют гормональные нарушения, а именно увеличение количества эстрогенов. Этим объясняется тот факт, что заболевание чаще регистрируется у молодых женщин и девушек-подростков.

Среди заболевших отмечается только 10% мужчин, однако болезнь протекает у них тяжелее, чем у женщин. Провоцирующими факторами часто оказываются инсоляция, лекарственная непереносимость, стресс; у женщин — роды или аборт.

Волчанка бывает разных типов от минимальной до острой. Однако даже для системной красной волчанки характерны кризы, при которых активность заболевания максимальна. Длительность криза может составлять от одного дня до двух недель.

Иногда симптомы болезни ограничиваются лишь кожными симптомами, тогда заболевание называют дискоидной красной волчанкой. Но в большинстве случаев присутствуют множественные поражения внутренних органов, и тогда говорят о системном характере заболевания.

Сначала врачи отмечают эритематозный дерматит на лице по типу бабочки – эритема на щеках, скулах и обязательно на спинке носа. Появляется гиперчувствительность к солнечному излучению. У большинства больных встречается симметричное поражение суставов. Поражается головка бедренной кости и коленный сустав. Существует и множество иных симптомов:

Болезненность суставов, мышечная боль;

Лихорадка;

Синдром хронической усталости;

Высыпания на коже лица красного цвета;

Боли в грудной клетке при глубоком дыхании;

Усиленное выпадение волос;

Увеличение лимфатических узлов.

Сыпь на переносице и щеках;

Пятна на конечностях, туловище;

Ломкость ногтей;

Трофические язвы.

Слизистые оболочки:

При поражениях нервной системы самым частым проявлением является астенический синдром: слабость, бессонница, раздражительность, подавленность, головные боли.

При дальнейшем прогрессировании возможно развитие эпилептических припадков, нарушение памяти и интеллекта, психозы. У некоторых больных развивается серозный менингит, неврит зрительного нерва, внутричерепная гипертензия.

Эрозивно-язвенное поражение – больных беспокоят отсутствие аппетита, тошнота, рвота, изжога, боль в различных отделах живота. Волчанка может поражать желудочно-кишечный тракт, печень, легкие и сердце.