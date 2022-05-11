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2 часа назад

Как лесные пожары влияют на развитие онкологии

Серяков Александр Павловичэксперт

Недавнее исследование канадских ученых показало, что люди, живущие в радиусе 50 км от лесных пожаров, чаще заболевают раком мозга и легких. В исследовании приняло участие более 20 млн канадцев, за которыми группа ученых наблюдала в течение 20 лет. Это первое исследование, изучающее то, как влияют на человеческий организм и риск развития рака лесные пожары. Мы спросили у эксперта, как на его взгляд пожары влияют на развитие онкологических заболеваний.

Как лесные пожары влияют на развитие онкологии
Фото: pixabay.compixabay.com
Четкими доказательствами более частой заболеваемости раком людей, проживающих в местах, где регулярно происходят пожары, мы пока не располагаем. Но не исключено, что канадские коллеги недалеки от истины.
Серяков Александр Павлович
Серяков Александр ПавловичВрач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог (лучевой терапевт) высшей категории «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ
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Ученые отметили повышенный риск опухолей головного мозга (что пока трудно объяснить, требуется дальнейшее наблюдение) и более понятного рака легкого.

В целом, любой пожар – это увеличенная концентрация канцерогенов (углеводородов и других веществ, содержащихся в дыме, саже, копоти). Контакт канцерогенов со слизистой оболочкой дыхательных путей действительно провоцирует мутации клеток и как следствие – появление опухоли в легких.
Серяков Александр Павлович
Серяков Александр ПавловичВрач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог (лучевой терапевт) высшей категории «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ

В истории изучения рака есть следующий любопытный факт: в конце XVIII века лондонский хирург Персивалл Потт описал такую болезнь, как «рак трубочиста». От контакта с сажей у мальчиков, чистивших трубы в Лондоне, спустя 10-15 лет после начала работы возникал рак мошонки. Когда доктор представил результаты своей работы британскому парламенту, был принят закон, согласно которому чистить трубы запрещалось всем мальчикам моложе 8 лет. Почему для чистки труб использовали мальчиков? Ответ прост: именно они лучше всего пролезали в печные трубы и дымоходы.

Возвращаясь к лесным пожарам, добавлю, что, безусловно, ситуация – особенно там, где пожары повторяются – требует особого контроля заболеваемости и смертности. Исследования, которые могут показать связь пожаров и рака, необходимо постоянно проводить в Сибири и в других регионах нашей планеты, где горят леса.
Серяков Александр Павлович
Серяков Александр ПавловичВрач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог (лучевой терапевт) высшей категории «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ
Болезни и лекарства,Александр Серяков,Парламент Великобритании,
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