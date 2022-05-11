Врач предложил два метода снятия головной боли без лекарств

Нарушение кровообращения мозга провоцирует головную боль. Привычное для людей избавление от симптомов – прием лекарств. Однако недуг можно убрать двумя другими методами, считает мануальный терапевт, руководитель медцентра акупунктуры «Доктор Орлов» Игорь Орлов.

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Первый способ заключается в массаже ушей ладонями. Необходимо прислонить к ушной раковине ладонь, немного надавить и делать движения. За счет повышенного давления улучшится кровообращение, головная боль утихнет.