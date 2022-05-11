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51 минуту назад

Врач предложил два метода снятия головной боли без лекарств

Русская Планета

Нарушение кровообращения мозга провоцирует головную боль. Привычное для людей избавление от симптомов – прием лекарств. Однако недуг можно убрать двумя другими методами, считает мануальный терапевт, руководитель медцентра акупунктуры «Доктор Орлов» Игорь Орлов.

Врач предложил два метода снятия головной боли без лекарств
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Первый способ заключается в массаже ушей ладонями. Необходимо прислонить к ушной раковине ладонь, немного надавить и делать движения. За счет повышенного давления улучшится кровообращение, головная боль утихнет.

Также могут помочь масла. В ушную раковину необходимо закапать несколько капель камфорного масла и поставить вату в ухо, передает радио Sputnik.

Болезни и лекарства,Игорь Орлов,
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