Вирусолог заявил, что россиянам не стоит бояться обезьяньей оспы

Врач-вирусолог Виктор Ларичев в рамках беседы с радиостанцией «Говорит Москва» заявил о том, что большинство россиян защищены от обезьяньей оспы, случай инфицирования которой ранее выявили в Великобритании.
«Опасаться пока еще не стоит. Это как с птичьим гриппом: очень малый процент людей, которые заражаются. Плюс ко всему у нас очень большая прослойка граждан, вакцинированных от оспы. Вряд ли стоит переживать по этому поводу».
— Виктор Ларичев, врач-вирусолог.
Известно, что впервые обезьянья оспа была выявлена в Африке в 1958 году. Летальность инфекционного заболевания, поражающего, в частности, подростков в возрасте до 16 лет, составляет примерно 10 процентов. К осложнениям недуга относятся менингоэнцефалит, энцефалит, сепсис и пневмония.