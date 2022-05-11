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3 часа назад

Вирусолог Виктор Ларичев заявил, что россиянам не стоит бояться обезьяньей оспы

Моя Москва.онлайн

Врач-вирусолог Виктор Ларичев в рамках беседы с радиостанцией «Говорит Москва» заявил о том, что большинство россиян защищены от обезьяньей оспы, случай инфицирования которой ранее выявили в Великобритании.

Вирусолог заявил, что россиянам не стоит бояться обезьяньей оспы
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Опасаться пока еще не стоит. Это как с птичьим гриппом: очень малый процент людей, которые заражаются. Плюс ко всему у нас очень большая прослойка граждан, вакцинированных от оспы. Вряд ли стоит переживать по этому поводу».

— Виктор Ларичев, врач-вирусолог.

Известно, что впервые обезьянья оспа была выявлена в Африке в 1958 году. Летальность инфекционного заболевания, поражающего, в частности, подростков в возрасте до 16 лет, составляет примерно 10 процентов. К осложнениям недуга относятся менингоэнцефалит, энцефалит, сепсис и пневмония.

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