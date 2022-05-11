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59 минут назад

У меня бессонница. Что делать?

Мария Каткова

Бессонница — довольно распространенное заболевание, которое может иметь различные причины. Она может быть острой и хронической. От этого зависит то, как вы будете ее лечить. Если проблемы со сном не мешают вам жить, то к врачу обращаться смысла нет. Однако если вы серьезно устаете, а домашние методы не помогают, необходимо обратиться к профессионалу. В материале “Рамблера” — гид по бессоннице и ее лечению.

У меня бессонница. Что делать?
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Что такое бессонница

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Многие люди называют бессонницей то, что они долго не могут уснуть. На самом деле, у нее есть ряд симптомов, которые просто не получится игнорировать. Существует три главных признака бессонницы, и стоит бить тревогу, если у вас наблюдаются они все вместе:

  1. Вы ложитесь в кровать и не можете заснуть в течение 20-30 минут;
  2. Вы постоянно просыпаетесь ночью;
  3. Вы просыпаетесь раньше положенного и не можете уснуть.

При этом у вас нормальные условия для сна, а на протяжении дня вы сталкиваетесь с трудностями. Например, не можете работать или теряете концентрацию.

Как определить тип бессонницы

Острая бессонница, как правило, длится не больше трех месяцев и может быть вызвана стрессовыми событиями в жизни: потеря близкого человека, стресс на работе, проблемы с деньгами. Даже самая незначительная проблема может вызвать проблемы со сном, все зависит от того, сколько сил и энергии вы затрачиваете на ее решение. Хроническая бессонница беспокоит людей, как минимум, три раза в неделю в срок более трех месяцев. Она может стать следствием другого заболевания или приема лекарств. Например, такие проблемы появляются у людей, принимающих антидепрессанты или бета-блокаторы.

Что можно сделать в домашних условиях

Некоторые советы могут показаться очевидными, но о них знают не все. Попробуйте еще раз просмотреть условия того, как нужно справляться с бессонницей без помощи врача. Если вы будете следовать этим простым советам, сон постепенно может нормализоваться. Сомнологи называют комплекс таких действий “гигиеной сна”.

  • Ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные, праздники и во время отпуска.
  • Использовать кровать исключительно для сна, то есть нельзя работать и есть в кровати, а также смотреть фильмы и читать книги.
  • Если вы не чувствуете сонливости, не ложитесь в постель. Лучше уйдите в другую комнату, почитайте книгу или посмотрите телевизор. Когда почувствуете, что вас клонит в сон, ложитесь спать.
  • Создайте расслабляющую атмосферу в спальне. Выключите телевизор, уберите подальше телефон и приглушите свет.
  • Не употребляйте алкоголь и табак за несколько часов до сна.
  • После обеда не употребляйте кофеин.
  • Не спите днем.
  • Не устраивайте интенсивные тренировки за 4-5 часов до сна.
  • Не используйте перед сном устройства с мониторами.
  • Не пытайтесь заставить себя заснуть.

Если вы перепробовали все эти советы и точно знаете, что комплекс по гигиене сна вам не помог, то необходимо обратиться к врачу. Он назначит вам соответствующие препараты.

Болезни и лекарства,
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