У меня бессонница. Что делать?

Бессонница — довольно распространенное заболевание, которое может иметь различные причины. Она может быть острой и хронической. От этого зависит то, как вы будете ее лечить. Если проблемы со сном не мешают вам жить, то к врачу обращаться смысла нет. Однако если вы серьезно устаете, а домашние методы не помогают, необходимо обратиться к профессионалу. В материале “Рамблера” — гид по бессоннице и ее лечению.
Многие люди называют бессонницей то, что они долго не могут уснуть. На самом деле, у нее есть ряд симптомов, которые просто не получится игнорировать. Существует три главных признака бессонницы, и стоит бить тревогу, если у вас наблюдаются они все вместе:
При этом у вас нормальные условия для сна, а на протяжении дня вы сталкиваетесь с трудностями. Например, не можете работать или теряете концентрацию.
Острая бессонница, как правило, длится не больше трех месяцев и может быть вызвана стрессовыми событиями в жизни: потеря близкого человека, стресс на работе, проблемы с деньгами. Даже самая незначительная проблема может вызвать проблемы со сном, все зависит от того, сколько сил и энергии вы затрачиваете на ее решение. Хроническая бессонница беспокоит людей, как минимум, три раза в неделю в срок более трех месяцев. Она может стать следствием другого заболевания или приема лекарств. Например, такие проблемы появляются у людей, принимающих антидепрессанты или бета-блокаторы.
Некоторые советы могут показаться очевидными, но о них знают не все. Попробуйте еще раз просмотреть условия того, как нужно справляться с бессонницей без помощи врача. Если вы будете следовать этим простым советам, сон постепенно может нормализоваться. Сомнологи называют комплекс таких действий “гигиеной сна”.
Если вы перепробовали все эти советы и точно знаете, что комплекс по гигиене сна вам не помог, то необходимо обратиться к врачу. Он назначит вам соответствующие препараты.