У меня бессонница. Что делать?

Бессонница — довольно распространенное заболевание, которое может иметь различные причины. Она может быть острой и хронической. От этого зависит то, как вы будете ее лечить. Если проблемы со сном не мешают вам жить, то к врачу обращаться смысла нет. Однако если вы серьезно устаете, а домашние методы не помогают, необходимо обратиться к профессионалу. В материале “Рамблера” — гид по бессоннице и ее лечению.

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Что такое бессонница

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Многие люди называют бессонницей то, что они долго не могут уснуть. На самом деле, у нее есть ряд симптомов, которые просто не получится игнорировать. Существует три главных признака бессонницы, и стоит бить тревогу, если у вас наблюдаются они все вместе:

Вы ложитесь в кровать и не можете заснуть в течение 20-30 минут; Вы постоянно просыпаетесь ночью; Вы просыпаетесь раньше положенного и не можете уснуть.

При этом у вас нормальные условия для сна, а на протяжении дня вы сталкиваетесь с трудностями. Например, не можете работать или теряете концентрацию.

Как определить тип бессонницы

Острая бессонница, как правило, длится не больше трех месяцев и может быть вызвана стрессовыми событиями в жизни: потеря близкого человека, стресс на работе, проблемы с деньгами. Даже самая незначительная проблема может вызвать проблемы со сном, все зависит от того, сколько сил и энергии вы затрачиваете на ее решение. Хроническая бессонница беспокоит людей, как минимум, три раза в неделю в срок более трех месяцев. Она может стать следствием другого заболевания или приема лекарств. Например, такие проблемы появляются у людей, принимающих антидепрессанты или бета-блокаторы.

Что можно сделать в домашних условиях

Некоторые советы могут показаться очевидными, но о них знают не все. Попробуйте еще раз просмотреть условия того, как нужно справляться с бессонницей без помощи врача. Если вы будете следовать этим простым советам, сон постепенно может нормализоваться. Сомнологи называют комплекс таких действий “гигиеной сна”.

Ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные, праздники и во время отпуска.

Использовать кровать исключительно для сна, то есть нельзя работать и есть в кровати, а также смотреть фильмы и читать книги.

Если вы не чувствуете сонливости, не ложитесь в постель. Лучше уйдите в другую комнату, почитайте книгу или посмотрите телевизор. Когда почувствуете, что вас клонит в сон, ложитесь спать.

Создайте расслабляющую атмосферу в спальне. Выключите телевизор, уберите подальше телефон и приглушите свет.

Не употребляйте алкоголь и табак за несколько часов до сна.

После обеда не употребляйте кофеин.

Не спите днем.

Не устраивайте интенсивные тренировки за 4-5 часов до сна.

Не используйте перед сном устройства с мониторами.

Не пытайтесь заставить себя заснуть.