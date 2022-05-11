Регулярные анализы крови помогут раньше выявить рак

Насколько информативны такие исследования и как лучше заняться профилактикой онкозаболеваний, "РГ" - Неделе рассказал директор НМИЦ онкологии им. Блохина, академик РАН Иван Стилиди.

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- Иногда заметить опухоль несложно. Например, пациенты сами обращают внимание на какие-то изменения на коже, и оказывается, что это проявления меланомы. Есть возможность диагностировать на ранней стадии опухоли молочной железы, слизистой рта, наружных половых органов, - они доступны для самообследования.

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Но нередко мы сталкиваемся с другой ситуацией: несмотря на то что пациента что-то беспокоит, он все равно не обращается к врачу. Бывает, пациент говорит: "У меня полгода проблемы со стулом, я худею", но к врачу он пришел, только когда увидел кровянистые выделения. А ведь полгода - значимый срок для того, чтобы опухоль стала распространенной.

Что касается рака внутренних органов, тут действительно появление выраженных симптомов, как правило, говорит уже об осложненном патологическом процессе.

Как быть в этом случае? Можно ли, например, предположить онкологическое заболевание по анализу крови? Одного анализа, который бы однозначно указывал на наличие рака, не существует. Тем не менее есть специфические онкомаркеры, которые свидетельствуют по меньшей мере о неблагополучии и дают сигнал: надо обследоваться.

Так, любой мужчина должен знать о ПСА - простат-специфическом антигене, изменение уровня которого является скрининговым методом и может быть использовано для ранней диагностики рака предстательной железы.

По анализу крови определяется и лейкоз. Для других опухолей ранняя диагностика только по анализу крови невозможна. Но все же к врачу наших больных обычно приводят не отклонения в анализе крови, а изменения в состоянии здоровья - слабость, потливость и другие симптомы.

Что может сделать человек, чтобы максимально позаботиться о своем здоровье? Самый минимум - это регулярно участвовать в скрининговых программах, которые сегодня входят в диспансеризацию.

цитологическое исследование мазка для диагностики рака шейки матки (берется с поверхности шейки матки);маммография для диагностики рака молочной железы;анализ кала на скрытую кровь для поиска колоректального рака;анализ крови на ПСА - для диагностики рака предстательной железы. В эту программу входят исследования на четыре вида злокачественных опухолей:

Кроме того, рекомендовано проведение гастроскопии, это помогает раннему выявлению рака желудка.

Также во время диспансеризации проводится осмотр слизистых для диагностики опухолей рта, ротоглотки, носоглотки. Проводится ультразвуковое исследование для обнаружения опухолей поджелудочной железы, хотя этот метод далеко не всегда позволяет установить заболевание на ранней стадии.

Все эти исследования включены в программу диспансеризации взрослого населения.

Кроме того, регулярное выполнение низкодозовой компьютерной томографии у пациентов с повышенным риском рака легких (это курильщики с многолетним стажем) позволяет диагностировать заболевание на ранней стадии и, соответственно, способствует снижению смертности от этого вида рака.

О чем говорят онкомаркеры

К сожалению, волшебного и уникального способа диагностики онкологических заболеваний сегодня не существует.

Идут исследования по использованию так называемой жидкостной биопсии для того чтобы проводить первичную диагностику и контролировать ход лечения. Для этого исследуют циркулирующие в крови опухолевые клетки, циркулирующие ДНК и так далее. Но пока это лишь научные работы.

Часто у людей возникает соблазн сдать анализ крови на онкомаркеры, их сегодня предлагается много. Но, к сожалению, нормальный уровень онкомаркеров не всегда говорит об отсутствии болезни, а повышенный не обязательно свидетельствует о ее наличии. Поэтому ни в России, ни в других странах анализ на онкомаркеры не используется для ранней диагностики опухолевых заболеваний. Онкомаркеры нужны для уточняющей диагностики, а также для мониторинга течения болезни, эффективности лечения.