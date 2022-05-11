Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
45 минут назад

Названы четыре симптома рака пищевода

Вечерняя Москва

Рак пищевода крайне сложно обнаружить, но есть четыре симптома, которые позволяют его заподозрить. Об этом сообщили сотрудники национальной службы здравоохранения Англии.

Названы четыре симптома рака пищевода
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врачи отмечают, что стоит обратить внимание на проблемы, связанные с пищеварением. Так, на рак пищевода может указывать дисфагия или затрудненное глотание, а также частое чувство тошноты. Кроме того, такие пациенты могут страдать от отрыжек и изжоги, передает ФАН.

Обратить внимание на эти признаки следует всем, особенно, гражданам пенсионного возраста. Согласно статистике, наиболее часто рак пищевода диагностируется у людей старше 60 лет.

Среди факторов риска развития онкологического заболевания ученые выделили курение, употребление алкогольных напитков.

Для того, чтобы снизить риск развития рака пищевода, врачи рекомендуют добавлять в рацион много свежих овощей и фруктов, передает Nation News.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители