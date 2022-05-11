Названы четыре симптома рака пищевода

Рак пищевода крайне сложно обнаружить, но есть четыре симптома, которые позволяют его заподозрить. Об этом сообщили сотрудники национальной службы здравоохранения Англии.

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Врачи отмечают, что стоит обратить внимание на проблемы, связанные с пищеварением. Так, на рак пищевода может указывать дисфагия или затрудненное глотание, а также частое чувство тошноты. Кроме того, такие пациенты могут страдать от отрыжек и изжоги, передает ФАН.

Обратить внимание на эти признаки следует всем, особенно, гражданам пенсионного возраста. Согласно статистике, наиболее часто рак пищевода диагностируется у людей старше 60 лет.

Среди факторов риска развития онкологического заболевания ученые выделили курение, употребление алкогольных напитков.