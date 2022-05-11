Симптомы и меры профилактики холеры

Лилит Аракелян, врач-инфекционист «СМ-Клиники», в беседе с «Лентой.ру» назвала основные симптомы холеры и перечислила меры предосторожности, которые помогут защититься от нее. Специалист объяснила россиянам, что знать эти простые правила необходимо из-за распространяющейся информации о вспышке заболевания на территории России и рекомендаций Роспотребнадзора усилить меры по его профилактике.

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Что вызывает холеру

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Врач рассказала, что холера — это острая диарейная инфекция, которую вызывает бактерия Vibrio cholerae («холерный вибрион»), попадающая в организм вместе с зараженными ею продуктами питания или водой или при контакте с больными. Она относится к группе особо опасных для жизни и здоровья человека, так как распространяется стремительно и поражает большие группы людей, болеют в том числе и дети. Аракелян отметила, что от момента заражения до появления первых симптомов проходит от 12 часов до 5 суток.

Основные симптомы холеры

Среди основных симптомов холеры, которые проявляются в первую очередь, инфекционист выделила частый водянистый стул мутно-белого цвета, с плавающими хлопьями и рвота. Из-за диареи быстро наступает обезвоживание, которое сопровождается судорогами в конечностях, быстрой потерей веса, снижением объемов выделяемой мочи, сухостью кожи и слизистых оболочек, осиплостью голоса, учащенным сердцебиением и снижением артериального давления. При этом боли в животе часто отсутствуют, а температура тела не повышается. При наличии двух и более признаков болезни требуется обращение в стационар.

По степени обезвоживания организма различают 4 степени холеры: I степень — потеря массы тела на превышает трех процентов; II степень — потеря массы тела составляет от четырех до шести процентов; III степень — потеря массы тела составляет от семи до девяти процентов; IV степень — потеря массы тела составляет десять и более процентов.

Лечение холеры

Аракелян добавила, что лечение холеры предполагает в первую очередь борьбу с обезвоживанием организма, в этом поможет прием растворов регидрационных солей, которые возмещают потерянную жидкость и электролитов. При отсутствии готовой смеси можно использовать раствор, состоящий из одной чайной ложки поваренной соли и четырех чайных ложек пищевого сахара на один литр воды. В стационаре после установления диагноза дополнительно назначается прием антибактериальной терапии.

Профилактика холеры

В целях профилактики специалист рекомендовала соблюдать правила личной гигиены — обязательно мыть руки после посещения туалета и перед едой, тщательно мыть фрукты и овощи, не добавлять в напитки лед, сделанный из некипяченой воды, не пить сырое молоко, избегать питания в сомнительных местах и пить либо бутилированную, либо кипяченую воду.