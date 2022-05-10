Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
46 минут назад

Врачи раскрыли, о чем сигнализируют красные линии под ногтями и шишки на руках

Вечерняя Москва

Врачи рассказали, на какие проблемы со здоровьем могут указывать красные линии под ногтями и шишки на руках.

О чем сигнализируют красные линии под ногтями и шишки на руках
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как отмечают специалисты, появление твердых шишек красноватого цвета на ладонях или подушечках пальцев может сигнализировать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, а именно — об инфекционном эндокардите.

При возникновении красных или фиолетовых линий под ногтями врачи советуют обратиться за медицинской помощью, особенно если это сопровождается повышенной температурой или нарушениями в работе сердца, передает ФАН.

До этого специалисты назвали симптомы, которые свидетельствуют о скором инфаркте. Так, мозг человека подает организму определенные сигналы, по которым можно предугадать приступ инфаркта. Данный недуг, как уточняется, характеризуется высоким уровнем заболеваемости и риском рецидивов.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители