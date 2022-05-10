О чем сигнализируют красные линии под ногтями и шишки на руках

Врачи рассказали, на какие проблемы со здоровьем могут указывать красные линии под ногтями и шишки на руках.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как отмечают специалисты, появление твердых шишек красноватого цвета на ладонях или подушечках пальцев может сигнализировать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, а именно — об инфекционном эндокардите.

При возникновении красных или фиолетовых линий под ногтями врачи советуют обратиться за медицинской помощью, особенно если это сопровождается повышенной температурой или нарушениями в работе сердца, передает ФАН.