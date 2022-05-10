Названы две ошибки при оказании первой помощи после ожога

Спасатель международного класса, руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев в беседе с «Газетой.Ru» назвал две распространенные ошибки, которые допускают люди при оказании первой помощи после ожога.

Фото: Мослента Мослента

Это кратковременное охлаждение поврежденного места под водой и использование депантенола.

«Первая помощь при ожогах — это охлаждение поврежденного места под проточной водой не менее 10-15 минут. Основная ошибка пострадавших — в том, что ожог охлаждают очень мало: буквально 2-3 минуты, пока боль не прошла»,

— пояснил спасатель. Он рассказал, что высокая теплопроводность воды способствует уменьшению степени поражения клеток ткани.

Ковалев также отметил, что нанесенный сразу после ожога депантенол создает на коже «эффект термоса» и приводит к ухудшению состояния. Спасатель подчеркнул, что средство стоит мазать только на охлажденную кожу.

«Депантенол — это средство регенерации, оно прекрасно восстанавливает ткани»,

— добавил он.