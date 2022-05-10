Что будет, если игнорировать фолликулит

Одной из форм поверхностного гнойного поражения кожи является фолликулит. Избавиться от этого заболевания можно, но зачастую пациенты не сразу обращаются к врачу. Виталия Копылина объяснила, что будет, если игнорировать недуг.
По словам доктора, фолликулит — это воспаление волосяного фолликула. Неправильно подобранный шампунь, несоблюдение мер ухода за кожей головы, редкое мытье — все это причины его развития, уточняет эксперт.
Также трихолог рекомендует с целью профилактики и в период обострения употреблять цинк и витамины группы B. При развитии фолликулита необходимо оперативно обратиться к специалисту, который назначит лосьоны, содержащие, как правило, местно-антибактериальные компоненты и противовоспалительные компоненты, добавила доктор