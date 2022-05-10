Что будет, если игнорировать фолликулит







Копытина Виталия Вячеславовна

Врач трихолог, действующий член ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии





style='font-style: italic;line-height: 20px'>"Как правило, это заболевание возникает у мужчин с жирным типом кожи головы, и в уходе обязательно нужно использовать шампунь, который обязательно включает противогрибковые и противовоспалительные компоненты. В целях профилактики режим мытья лучше делать утренний, ежедневный, и в обязательный уход включать указанные компоненты. Отличные линии есть в аптеке: они представлены шампунем, пилингом с аналогичными компонентами, который можно наносить до мытья и держать в течение 10 минут"