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2 часа назад

Что будет, если игнорировать фолликулит

Катерина Саломе
Копытина Виталия Вячеславовнаэксперт

Одной из форм поверхностного гнойного поражения кожи является фолликулит. Избавиться от этого заболевания можно, но зачастую пациенты не сразу обращаются к врачу. Виталия Копылина объяснила, что будет, если игнорировать недуг.

Что будет, если игнорировать фолликулит
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам доктора, фолликулит — это воспаление волосяного фолликула. Неправильно подобранный шампунь, несоблюдение мер ухода за кожей головы, редкое мытье — все это причины его развития, уточняет эксперт.

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style='font-style: italic;line-height: 20px'>"Как правило, это заболевание возникает у мужчин с жирным типом кожи головы, и в уходе обязательно нужно использовать шампунь, который обязательно включает противогрибковые и противовоспалительные компоненты. В целях профилактики режим мытья лучше делать утренний, ежедневный, и в обязательный уход включать указанные компоненты. Отличные линии есть в аптеке: они представлены шампунем, пилингом с аналогичными компонентами, который можно наносить до мытья и держать в течение 10 минут"


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Копытина Виталия Вячеславовна

Врач трихолог, действующий член ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии



Также трихолог рекомендует с целью профилактики и в период обострения употреблять цинк и витамины группы B. При развитии фолликулита необходимо оперативно обратиться к специалисту, который назначит лосьоны, содержащие, как правило, местно-антибактериальные компоненты и противовоспалительные компоненты, добавила доктор

"Если не лечить данное заболевание, то оно может перейти в хроническую форму с более тяжелым течением. То есть может появляться более количество фолликулитов, и они могут занимать большую площадь поражения"
Копытина Виталия Вячеславовна
Копытина Виталия ВячеславовнаВрач трихолог, действующий член ассоциации трихологов, союза трихологов, русского общества исследования волос, общества исследования волос Восточной Европы и Азии
Болезни и лекарства,
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