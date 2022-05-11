Ученый рассказал о простых способах защиты от холеры

Постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры издано Роспотребнадзором. Регионам поручено подготовиться к вспышке заболевания. Как пояснил в эфире телеканала «МИР 24» доктор медицинских наук Антон Ершов, речь идет об оповещении и проверке готовности ведомств к профилактике, предупреждению и раннему информированию о возможном завозе холеры.

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Это не отменяет регулярных проверок безопасности систем водоснабжения и качества воды, которые проводит Роспотребнадзор. Ведь названная кишечная инфекция передается в основном водным путем – через водоемы и системы водоснабжения. Заражение возможно и от уже заболевшего человека, в первую очередь – от бессимптомного носителя инфекции.

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«В настоящее время сложно представить себе ситуацию с использованием воды ненадлежащего качества из-под крана. Водопроводная вода проходит много этапов очистки, и даже если инфекция туда попадет, она там же и погибнет. Заразиться можно, например, при употреблении в пищу немытых сельскохозяйственных продуктов, которые были политы зараженной водой»,

– пояснил эксперт.

Для профилактики заболевания нужно соблюдать обычные санитарно-гигиенические правила: правильно употреблять воду, мыть фрукты и овощи. Для предотвращения возможного завоза холеры существует вакцина. Ее получают, например, люди, командированные в потенциально опасные страны.

На территории современной России вспышка холеры последний раз фиксировалась в 1970-х годах. Сегодня заболевание более характерно для ряда азиатских и африканских стран, в которых не очень хорошие санитарно-гигиенические условия и медицина. Как пояснил эксперт, по этой причине нет и точной статистики о количестве заболевших холерой. По данным ВОЗ, этот показатель колеблется от 1 до 4 млн человек в год. При этом летальность не превышает 1%.

И если еще в позапрошлом веке холера была одним из самых смертоносных заболеваний, то сегодня она легко лечится. По словам Антона Ершова, главное – восстановление потерь воды организмом.

«В большинстве случаев эта инфекция лечится правильным водно-солевым обменом. Исключительно редко доходит до применения антибактериальных препаратов. Так что если гипотетически предположить, что холера может где-то вспыхнуть, с ней быстро справятся, и она потенциально не опасна»,