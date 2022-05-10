Почему стресс может вызвать волдыри на коже

«Главный фактор ухудшения состояния кожи — качество еды и обстоятельства приема пищи. При нормальном состоянии нервной системы состояние кожи и внешний вид сохраняются. Постоянные стрессы меняют изначальный график питания. Кушать в стрессе можно шесть раз в день много или один раз в день. В любом случае результат на лице, на теле и в организме будут отвратительным. Постарайтесь взять себя в руки и не менять режим питания в условиях повышенных нервных потрясений», — отметил профессор.