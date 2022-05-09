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1 час назад

Терапевт Чернова дала советы, как бороться с похмельем

runews24.ru

Как сообщают «Известия», во время застолья нужно пить много воды. После долго возлияния лучше обеспечить себе долгий и крепкий сон. Во время сна исчезнет головная боль, пропадет усталость и раздражительность.

Терапевт дала советы, как бороться с похмельем
Фото: runews24.rurunews24.ru

После пробуждения нужно позавтракать, желательно легкой пищей — каши, мясо и рыба на пару.

Даже при слабом похмелье нежелательно снова пить алкоголь, а также употреблять жирные продукты и блюда.

Облегчить самочувствие помогут и натуральные средства — например, корень имбиря или красный женьшень.

Если головная боль не прошла, то врач советует принять обезболивающие препараты. По возможности необходимо прогуляться на улице.

Болезни и лекарства,
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