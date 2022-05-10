Врач объяснила, как избежать обострения варикоза летом

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Анна Никитина рассказала, как избежать обострения варикоза летом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Лето является не самым благоприятным периодом для людей с варикозной болезнью, поскольку слишком теплая погода приводит к еще большему расширению вен. Этого можно избежать, например, обратившись за консультацией к специалистам",

— отметила специалист.

Кроме того, она добавила, что решить проблему можно и самостоятельно. Для этого врач советует больше двигаться: например, для вен будут полезны плавание, велотренажер, а также пешие прогулки.

Необходимо пить больше жидкости, не злоупотреблять загаром и принимать контрастный душ, передает слова Никитиной ФАН.