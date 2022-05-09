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1 час назад

Врач назвала скрытые симптомы диабета

Lenta.ruиещё 1

Врач-эндокринолог, научный сотрудник клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Валерьевна Балашова заявила, что низкая чувствительность рук и ног может быть признаком сахарного диабета. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Врач назвала скрытые симптомы диабета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперта заметила, что симптомы сахарного диабета не всегда очевидны и однозначны. Среди них она отметила низкую чувствительность в конечностях, постоянную жажду и частое мочеиспускание. Кроме того, на фоне диабета проявляются «спящие» хронические инфекции.

Уточняется, что при заболевании нарушается энергетический обмен в клетках из-за переизбытка сахара в крови.

«Глюкоза — это топливо для клеток. Если они не получают глюкозу правильно, появляется слабость, вялость, плохая работоспособность»,

— объясняет Балашова.

Болезни и лекарства,Наталья Балашова,
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