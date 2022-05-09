Врач назвала скрытые симптомы диабета

Врач-эндокринолог, научный сотрудник клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Валерьевна Балашова заявила, что низкая чувствительность рук и ног может быть признаком сахарного диабета. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Эксперта заметила, что симптомы сахарного диабета не всегда очевидны и однозначны. Среди них она отметила низкую чувствительность в конечностях, постоянную жажду и частое мочеиспускание. Кроме того, на фоне диабета проявляются «спящие» хронические инфекции.