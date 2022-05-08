Врач предупредил об опасных причинах налета на языке

Врач-терапевт, пульмонолог Валентин Шишкин заявил, что белый налет на языке в некоторых случаях может свидетельствовать о воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте и других серьезных заболеваниях, передает «Газета.Ru».

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Специалист отметил, что признаком заболеваний желудка или двенадцатиперстной кишки является белый плотный налет.

Темный же налет может свидетельствовать о наличии аутоиммунной патологии – болезни Крона, а также о тяжелых формах специфического язвенного колита.

Желтый или коричневый цвет язык приобретает при проблемах с печенью или диабете, добавил Шишкин.