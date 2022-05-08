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30 минут назад

Врач предупредил об опасных причинах налета на языке

Мир24

Врач-терапевт, пульмонолог Валентин Шишкин заявил, что белый налет на языке в некоторых случаях может свидетельствовать о воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте и других серьезных заболеваниях, передает «Газета.Ru».

Врач предупредил об опасных причинах налета на языке
Фото: Открытые источники Открытые источники

Специалист отметил, что признаком заболеваний желудка или двенадцатиперстной кишки является белый плотный налет.

Темный же налет может свидетельствовать о наличии аутоиммунной патологии – болезни Крона, а также о тяжелых формах специфического язвенного колита.

Желтый или коричневый цвет язык приобретает при проблемах с печенью или диабете, добавил Шишкин.

Ранее профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета заявил, что налет на зубах может стать причиной сердечного приступа. По его словам, вызывать обеспокоенность должен налет, похожий на липкую пленку.

Болезни и лекарства,
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