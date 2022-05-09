Сахарный диабет 2-го типа: можно ли его предотвратить

Сахарным диабетом 2-го типа, который также называют инсулинозависимым, в основном страдают люди старше 40 лет. Заболевание приводит к тому, что инсулин по причине нарушений в работе организма, не используется им эффективно, человек попросту утрачивает реакцию клеток на этот гормон поджелудочной железы. Это вызывает инсулинорезистентность, в результате которой происходит повышение уровня глюкозы в крови. Мы поговорили с экспертом, чтобы узнать, можно ли справиться с этим заболеванием и способны ли новые лекарства и изобретения помочь в борьбе с диабетом этого типа.