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2 часа назад

Сахарный диабет 2-го типа: можно ли его предотвратить

Мира Маркина
Губкина Елена Евгеньевнаэксперт

Сахарным диабетом 2-го типа, который также называют инсулинозависимым, в основном страдают люди старше 40 лет. Заболевание приводит к тому, что инсулин по причине нарушений в работе организма, не используется им эффективно, человек попросту утрачивает реакцию клеток на этот гормон поджелудочной железы. Это вызывает инсулинорезистентность, в результате которой происходит повышение уровня глюкозы в крови. Мы поговорили с экспертом, чтобы узнать, можно ли справиться с этим заболеванием и способны ли новые лекарства и изобретения помочь в борьбе с диабетом этого типа.

Сахарный диабет 2-го типа: можно ли его предотвратить
Фото: pixabay.compixabay.com
На ранних этапах заболевание сложно обнаружить, нередко люди даже не замечают происходящих изменений – оно проходит в бессимптомной форме, разве что наблюдается увеличение объема талии и области живота, а также дефицит энергии и желание больше спать. Также существует состояние, называющееся преддиабет, когда уровень глюкозы несколько выше нормы, но не достигает значений, позволяющих диагностировать диабет. Данная форма корректируется здоровым образом жизни: физической активностью, питанием, отказом от курения и алкоголя.
Губкина Елена Евгеньевна
Губкина Елена ЕвгеньевнаЗаведующая эндокринологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)
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Доктор отмечает, что посоветовала бы взять за правило проходить регулярные осмотры у врача, посещать эндокринолога, проводить необходимые лабораторные исследования, в том числе на толерантность к глюкозе и гликированный гемоглобин, а также контролировать уровень глюкозы. 80% пациентов с диабетом 2-го типа страдают ожирением, поэтому контроль за массой тела, внимательное и ответственное отношение к здоровью, достаточная физическая активность и здоровый образ жизни должны стать лучшими друзьями тех, кто не хотел бы столкнуться с этим заболеванием.

С особым вниманием к проблеме должны отнестись люди старше 45 лет. Следует также учитывать, что наследственность повышает шансы заболевания. Кроме того, в зоне риска лица с артериальной гипертензией, женщины с гестационным сахарным диабетом – диабетом беременных, а также любители жирной и углеводистой пищи, нередко страдающие от повышенного уровня холестерина, курильщики.
Губкина Елена Евгеньевна
Губкина Елена ЕвгеньевнаЗаведующая эндокринологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)
Болезни и лекарства,МИД России,
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