Эндокринологи связали лишний вес с ростом риска переломов

Исследователи проанализировали сведения почти о 20 тыс. канадцев, обратив внимание на их индекс массы тела, окружность талии и частоту переломов. За шесть лет наблюдений с переломами столкнулись 497 женщин и 323 мужчины. У женщин на каждые 5 см обхвата талии выше нормы риск перелома любой части тела возрастал в среднем на 3%, риск перелома ног - на 7%. Наиболее выраженной была связь между обхватом талии и переломами лодыжек. По сравнению с женщинами с ИМТ 25, у женщин с ИМТ 27,5 риск перелома ног был выше на 5%, у женщин с ИМТ 40 - на 40%. По всей видимости, женщины с лишним весом чаще падают, что и приводит к переломам. Также свою роль могут играть особенности жира.