Эндокринологи связали лишний вес с ростом риска переломов

Женщинам с лишним весом переломы грозят чаще, выяснили эндокринологи из Университетского госпитального центра Квебека. Об этом они рассказали на Европейском конгрессе по ожирению в Маастрихте.
Исследователи проанализировали сведения почти о 20 тыс. канадцев, обратив внимание на их индекс массы тела, окружность талии и частоту переломов. За шесть лет наблюдений с переломами столкнулись 497 женщин и 323 мужчины. У женщин на каждые 5 см обхвата талии выше нормы риск перелома любой части тела возрастал в среднем на 3%, риск перелома ног - на 7%. Наиболее выраженной была связь между обхватом талии и переломами лодыжек. По сравнению с женщинами с ИМТ 25, у женщин с ИМТ 27,5 риск перелома ног был выше на 5%, у женщин с ИМТ 40 - на 40%. По всей видимости, женщины с лишним весом чаще падают, что и приводит к переломам. Также свою роль могут играть особенности жира.
"Висцеральный жир активно участвует в обмене веществ и находится глубоко в брюшной полости, обволакивая органы. Он выделяет соединения, которые негативно влияют на прочность костей", - пояснили исследователи.
У мужчин, однако, такой корреляции не наблюдалось. При этом мужчины с недостаточным ИМТ чаще сталкивались с переломами, чем мужчины с нормальным ИМТ. Исследователи пока затрудняются объяснить, почему между связью ожирения с переломами у женщин и мужчин наблюдается такая разница. Возможно, дело просто в недостаточном количестве собранных данных, и связь проявится на большей выборке.