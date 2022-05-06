Врач предупредила об инфаркте при нормальном давлении

Врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич предупредила, что инфаркт возможен не только при гипертонии, но и при нормальном артериальном давлении. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам эксперта, возможность инфаркта сохраняется и при нормальном давлении, уровне холестерина и сахара в крови.

«К инфаркту ведут наши эмоциональные проблемы, которые мы накапливаем годами и даже десятками лет. Поэтому количество инфарктов, инсультов, аритмий, гипертонии и прочих сердечно-сосудистых заболеваний растет год от года»,

— говорит специалист.

Кореневич объясняет это тем, что не все успевают адаптироваться к большому потоку информации в современном мире.

«У тех, кто не успевает, накапливаются эти эмоциональные проблемы и травмы, заблокированные стрессы, неразрешенные задачи — все это в итоге выливается в соматические заболевания»,

— объяснила она.