Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
26 минут назад

Кардиолог предупредила о возможности инфаркта при нормальном давлении

Lenta.ru

Врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич предупредила, что инфаркт возможен не только при гипертонии, но и при нормальном артериальном давлении. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

Врач предупредила об инфаркте при нормальном давлении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, возможность инфаркта сохраняется и при нормальном давлении, уровне холестерина и сахара в крови.

«К инфаркту ведут наши эмоциональные проблемы, которые мы накапливаем годами и даже десятками лет. Поэтому количество инфарктов, инсультов, аритмий, гипертонии и прочих сердечно-сосудистых заболеваний растет год от года»,

— говорит специалист.

Кореневич объясняет это тем, что не все успевают адаптироваться к большому потоку информации в современном мире.

«У тех, кто не успевает, накапливаются эти эмоциональные проблемы и травмы, заблокированные стрессы, неразрешенные задачи — все это в итоге выливается в соматические заболевания»,

— объяснила она.

Даже при нормальном артериальном давлении врач рекомендует соблюдать режим дня, правильно питаться, заниматься спортом и дозировать новости, а также с 35 лет регулярно проходить диспансеризацию.

Болезни и лекарства,Анна Кореневич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители