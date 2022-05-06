Три вопроса доктору: астигматизм, отрыжка и опасности массажа

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса об астигматизме, отрыжке и опасности массажа.
Подробно о проблеме и о том, можно ли ее вылечить, рассказывает врач-офтальмолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Ксения Казакова.
Астигматизм — довольно распространенная патология как у детей, так и у взрослых. Ее суть в том, что роговица или хрусталик глаза имеет неправильную форму или изменяется под воздействием ряда факторов, что мешает нормальной фокусировке света на сетчатке.
В результате человек вместо четкого изображения имеет расплывчатую, размытую картинку, искривление изображений (в таком случае прямые линии кажутся изогнутыми). У человека с астигматизмом при чрезмерной нагрузке на орган зрения, например, при длительном чтении, может возникнуть раздвоение объектов, затруднения при фокусировке, что приводит к сильному дискомфорту. Может формироваться так называемый астенопический синдром – когда люди с астигматизмом часто испытывают боль в глазах и/или головные боли.
При этом, отмечает эксперт, астигматизм может быть наследуемой патологией зрения или приобретенной.
Основной метод лечения астигматизма – это оптическая коррекция зрения – назначение врачом очков или контактных линз. Но это не лечение в классическом понимании – оптическая коррекция лишь позволяет правильно сфокусировать изображение на сетчатку. Сам астигматизм никуда не исчезнет.
При наличии астигматизма эксперт призывает обратить внимание на специальную зрительную гимнастику.
Упражнения для глаз снимают усталость, могут предотвращать появление болей в глазных яблоках и головной боли. В ряде случаев могут использоваться физиотерапевтические процедуры и аппаратное лечение, особенно это касается детей. Такое лечение в основном направлено на профилактику осложнений астигматизма – формирования ленивого глаза и косоглазия, но также помогают снять напряжение с глазных мышц, облегчают проявление астенопического синдрома. Однако, опять-таки вылечить астигматизм с помощью таких методов не получится.
Есть и радикальный метод лечения астигматизма — хирургический.
Отвечает врач-терапевт, врач гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Каландия Шота Гуливерович.
Отрыжка – попадание в полость рта воздуха или частичек пищи, находящихся в желудке. Чаще всего отрыжка возникает из-за сильного переедания или чрезмерного заглатывания воздуха вместе с едой или напитками.
Как объяснил специалист, способствовать появлению отрыжки может и привычка постоянно жевать различные жевательные резинки или конфеты, употребление газированных напитков, или продуктов, вызывающие газообразование.
Если отрыжка появляется слишком часто, то следует предпринять меры.
Может помочь и лечебная дыхательная гимнастика, отмечает эксперт, которой нужно заниматься регулярно, и при этом выбирать места для занятий либо на свежем воздухе, либо в хорошо проветренном помещении.
Еще один вариант — растительные средства.
Врач добавил, что в ряде случаев отрыжка может свидетельствовать и о том, что у человека присутствуют заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому когда отрыжка возникает постоянно в течение дня (более 25-30 раз), а также сопровождается тошнотой, болью в животе, ощущением тяжести в желудке, то нужно обязательно обратиться к врачу для выяснения точных причин возникновения этой проблемы.
Отвечает массажист с 15-летним стажем Павел Сосновский.
В любом случае, стоит обратить внимание на свои ощущения после массажа и результаты после курса.
Главное правило – приятные и легкие ощущения после массажа, а также заметные результаты после курса: более гладкая кожа, уменьшение в объемах, хорошее самочувствие и настроение. Если вы не увидели эффект, то, возможно, попали к неквалифицированному специалисту, поэтому так важно выбирать проверенных мастеров и клиники.
Специалист рассказал, что массаж лучше делать курсом и в определенное время.
От одного массажа вряд ли получишь 100% результат. Лучше делать его курсом из 8-10 сеансов. Потом возьмите перерыв и снова повторите через полгода.