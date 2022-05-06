Три вопроса доктору: астигматизм, отрыжка и опасности массажа

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса об астигматизме, отрыжке и опасности массажа.

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Можно ли вылечить астигматизм?

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Подробно о проблеме и о том, можно ли ее вылечить, рассказывает врач-офтальмолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Ксения Казакова.

Астигматизм — довольно распространенная патология как у детей, так и у взрослых. Ее суть в том, что роговица или хрусталик глаза имеет неправильную форму или изменяется под воздействием ряда факторов, что мешает нормальной фокусировке света на сетчатке.

В результате человек вместо четкого изображения имеет расплывчатую, размытую картинку, искривление изображений (в таком случае прямые линии кажутся изогнутыми). У человека с астигматизмом при чрезмерной нагрузке на орган зрения, например, при длительном чтении, может возникнуть раздвоение объектов, затруднения при фокусировке, что приводит к сильному дискомфорту. Может формироваться так называемый астенопический синдром – когда люди с астигматизмом часто испытывают боль в глазах и/или головные боли.

При этом, отмечает эксперт, астигматизм может быть наследуемой патологией зрения или приобретенной.

Приобретенный астигматизм на ранних стадиях проявляется незначительной расфокусировкой зрения, что многие люди ошибочно принимают за усталость глаз. В дальнейшем появляются и другие симптомы: потеря четкости зрения, искажение изображений, двоение в глазах при зрительной нагрузке, покраснение и боль в глазах. Астигматизм может привести к серьезным последствиям: при несвоевременной или неадекватной коррекции у человека может развиться резкое снижение остроты зрения, амблиопия (синдром ленивого глаза), косоглазие. Поэтому при первых же признаках снижения остроты зрения крайне важно обращаться к врачу, чтобы своевременно выявить патологию и начать лечение, которое зависит от многих факторов и подбирается индивидуально. Казакова Ксения Александровна Врач-офтальмолог «СМ-Клиника»

Основной метод лечения астигматизма – это оптическая коррекция зрения – назначение врачом очков или контактных линз. Но это не лечение в классическом понимании – оптическая коррекция лишь позволяет правильно сфокусировать изображение на сетчатку. Сам астигматизм никуда не исчезнет.

При наличии астигматизма эксперт призывает обратить внимание на специальную зрительную гимнастику.

Упражнения для глаз снимают усталость, могут предотвращать появление болей в глазных яблоках и головной боли. В ряде случаев могут использоваться физиотерапевтические процедуры и аппаратное лечение, особенно это касается детей. Такое лечение в основном направлено на профилактику осложнений астигматизма – формирования ленивого глаза и косоглазия, но также помогают снять напряжение с глазных мышц, облегчают проявление астенопического синдрома. Однако, опять-таки вылечить астигматизм с помощью таких методов не получится.

Есть и радикальный метод лечения астигматизма — хирургический.

Операции по коррекции зрения проводят взрослым, совершеннолетним людям, когда орган зрения уже окончательно сформирован. В настоящее время используют в основном лазерные методы хирургического лечения. Если ранее у человека не сформировался синдром ленивого глаза, то острота зрения после операции как правило высокая, и впоследствии нет никаких ограничений, связанных с перенесенной операцией по коррекции зрения.



Таким образом астигматизм можно исправить, вылечить, но для восстановления высокой остроты зрения необходимо вовремя диагностировать данную патологию, определить возможные причины возникновения приобретенного астигматизма, а также своевременно начать использовать оптическую коррекцию. Казакова Ксения Александровна Врач-офтальмолог «СМ-Клиника»

Как избавиться от постоянной отрыжки?

Отвечает врач-терапевт, врач гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Каландия Шота Гуливерович.

Отрыжка – попадание в полость рта воздуха или частичек пищи, находящихся в желудке. Чаще всего отрыжка возникает из-за сильного переедания или чрезмерного заглатывания воздуха вместе с едой или напитками.

Как объяснил специалист, способствовать появлению отрыжки может и привычка постоянно жевать различные жевательные резинки или конфеты, употребление газированных напитков, или продуктов, вызывающие газообразование.

Если отрыжка появляется слишком часто, то следует предпринять меры.

Для того, чтобы избавиться от постоянной отрыжки, в первую очередь рекомендуется есть и пить не торопясь. Пищу нужно пережевывать тщательно и с закрытым ртом, так как это способствует улучшению пищеварения и уменьшает образование газов в желудке. Рекомендуется максимально отказаться от употребления газированных напитков и продуктов, которые способствуют повышенному газообразованию (например, бобовые, капуста, брокколи, отруби, лук). Стоит отказаться и от привычки постоянно жевать жевательные резинки, так как излишние жевательные движения могут сбить ритм работы желудка. Сразу после приема пищи рекомендуется исключить курение, так как вместе с дымом в организм попадает и воздух. Каландия Шота Гуливерович Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт

Может помочь и лечебная дыхательная гимнастика, отмечает эксперт, которой нужно заниматься регулярно, и при этом выбирать места для занятий либо на свежем воздухе, либо в хорошо проветренном помещении.

Еще один вариант — растительные средства.

Среди растительных средств возможно использование экстракта фенхеля или укропа, содержащие флавоноиды и эфирные масла, которые являются отличным средством против избыточного газообразования и вздутия в животе. Каландия Шота Гуливерович Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт

Врач добавил, что в ряде случаев отрыжка может свидетельствовать и о том, что у человека присутствуют заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому когда отрыжка возникает постоянно в течение дня (более 25-30 раз), а также сопровождается тошнотой, болью в животе, ощущением тяжести в желудке, то нужно обязательно обратиться к врачу для выяснения точных причин возникновения этой проблемы.

В каких случаях массаж вреден?

Отвечает массажист с 15-летним стажем Павел Сосновский.

В некоторых случаях массаж может быть опасен. Его категорически нельзя делать при серьезных хронических заболеваниях – онкологии, сахарном диабете, тромбофлебите, эпилепсии, патологии внутренних органов, тяжелой стадии варикоза.

Сосновский Павел Андреевич Мастер массажа салона Hidden Place

В любом случае, стоит обратить внимание на свои ощущения после массажа и результаты после курса.

Главное правило – приятные и легкие ощущения после массажа, а также заметные результаты после курса: более гладкая кожа, уменьшение в объемах, хорошее самочувствие и настроение. Если вы не увидели эффект, то, возможно, попали к неквалифицированному специалисту, поэтому так важно выбирать проверенных мастеров и клиники.

Самый нежелательный вариант – после сеанса вы стали чувствовать себя хуже, у вас возникли непроходящие боли в теле. В этом случае нужно незамедлительно обратиться к врачу. Возможно, у вас есть противопоказания к массажу, о которых вы ранее не знали. Сосновский Павел Андреевич Мастер массажа салона Hidden Place

Специалист рассказал, что массаж лучше делать курсом и в определенное время.

От одного массажа вряд ли получишь 100% результат. Лучше делать его курсом из 8-10 сеансов. Потом возьмите перерыв и снова повторите через полгода.

Для лучшего эффекта массаж стоит делать во второй половине дня. А если ваша цель похудение, то – после тренировки. Еще одно правило: не есть после сеанса в течение 1-2 часов и, конечно, в целом соблюдать правильное питание и здоровый образ жизни.



Также советую сочетать лимфодренажный массаж с обертыванием. В комплексе эти две процедуры быстрее выводят лишнюю жидкость из организма и, значит, работают над тем, чтобы получить идеальную кожу и уменьшение объемов в максимально короткие сроки. Сосновский Павел Андреевич Мастер массажа салона Hidden Place