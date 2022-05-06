Как защититься от геморрагической лихорадки при отдыхе на даче

При отдыхе на даче есть риск заболеть геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – ее переносят грызуны. Как этого избежать, во время онлайн-конференции в НОИЦ рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Опасность представляют не только пищевые продукты, но и хантавирус (источник инфекции), который передается испрожнениями грызунов. Болезнь можно подхватить даже через пыль при уборке помещений и активных играх.

«Достаточно часто при уборке помещений образуется большое пылевое облако. Поэтому уборки все необходимо проводить влажным методом. И обязательно используйте какие-нибудь респираторы, ватно-марлевые повязки или просто смоченную ткань. Они примут на себя пылевые частицы вместе с инфекцией»,

– сказала Наталья Садыкова.

Кроме того, во время уборки не стоит прикасаться руками к органам дыхания, а также не рекомендуется есть и курить.