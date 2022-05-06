Малышева перечислила неочевидные признаки диабета

Доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущие Герман Гандельман и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили неочевидные признаки сахарного диабета. По словам специалистов, о недуге может свидетельствовать сухость в горле, частое мочеиспускание и неконтролируемый аппетит. Выпуск доступен на сайте телеканала.
Врачи предупредили, что признаком диабета часто является сильная жажда, которая приводит к обильному питью и частому мочеиспусканию.
«Нужно проверить сахар крови и начать лечение. В тот момент, когда сахар будет скомпенсирован, все эти симптомы исчезнут»,
— объяснил Гандельман.
Кроме того, специалисты назвали сильный аппетит еще одним симптомом диабета.
«Такое состояние называется полифагия — когда человек до дрожи хочет есть, и вроде поел, но все равно очень хочет. Это состояние вызвано гиперинсулинизмом — это инсулина много, он снижает уровень сахара, и глюкоза не попадает в мозг»,
— отметил Продеус.
Доктора пояснили, что мозг питается только глюкозой.
«Инсулина много, сахар падает, и из-за этого человек до дрожи хочет есть, наступают приступы обжорства»,
— резюмировала Малышева.