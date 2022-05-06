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1 час назад

Малышева перечислила неочевидные признаки диабета

Lenta.ruиещё 2

Доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущие Герман Гандельман и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили неочевидные признаки сахарного диабета. По словам специалистов, о недуге может свидетельствовать сухость в горле, частое мочеиспускание и неконтролируемый аппетит. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева перечислила неочевидные признаки диабета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врачи предупредили, что признаком диабета часто является сильная жажда, которая приводит к обильному питью и частому мочеиспусканию.

«Нужно проверить сахар крови и начать лечение. В тот момент, когда сахар будет скомпенсирован, все эти симптомы исчезнут»,

— объяснил Гандельман.

Кроме того, специалисты назвали сильный аппетит еще одним симптомом диабета.

«Такое состояние называется полифагия — когда человек до дрожи хочет есть, и вроде поел, но все равно очень хочет. Это состояние вызвано гиперинсулинизмом — это инсулина много, он снижает уровень сахара, и глюкоза не попадает в мозг»,

— отметил Продеус.

Доктора пояснили, что мозг питается только глюкозой.

«Инсулина много, сахар падает, и из-за этого человек до дрожи хочет есть, наступают приступы обжорства»,

— резюмировала Малышева.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,Первый канал,
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