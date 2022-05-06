Ученые разработали новый препарат для лечения деменции

Австралийские исследователи создали лекарство, помогающее бороться с деменцией и вызванными ею когнитивными нарушениями.

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Представители научно-исследовательского центра при Университете им. Монаша опубликовали заявление, в котором говорится, что первая фаза клинических испытаний продемонстрировала безопасность и эффективность препарата.

Как отметили ученые, разработанное на основе селената натрия средство способно тормозить нейродегенеративные повреждения мозга у пациентов, которые страдают лобно-височной деменцией. При этом оно также может восстанавливать повреждение нейронов, спровоцированное болезнью.