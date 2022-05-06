Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

Ученые разработали новый препарат для лечения деменции

Vse42.ru

Австралийские исследователи создали лекарство, помогающее бороться с деменцией и вызванными ею когнитивными нарушениями.

Ученые разработали новый препарат для лечения деменции
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Представители научно-исследовательского центра при Университете им. Монаша опубликовали заявление, в котором говорится, что первая фаза клинических испытаний продемонстрировала безопасность и эффективность препарата.

Как отметили ученые, разработанное на основе селената натрия средство способно тормозить нейродегенеративные повреждения мозга у пациентов, которые страдают лобно-височной деменцией. При этом оно также может восстанавливать повреждение нейронов, спровоцированное болезнью.

Уточняется, что зачастую больных пытаются лечить нейролептиками и депрессантами, тогда как они оказывают влияние на поведение больных. Эта же разработка нацелена на сам механизм повреждения мозга при приобретенном слабоумии. Об этом сотрудник отдела неврологии австралийского университета Люси Виваш сказала в беседе с журналистами газеты The Australian.

Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители