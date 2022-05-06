Диетолог перечислил опасные признаки дефицита йода

Нехватка этого вещества может привести к заболеваниям щитовидной железы и даже к онкологии.
Как рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, дефицит йода в организме человека достаточно активно проявляется различными опасными симптомами.
Кожа может становиться сухой, наблюдается частый и беспричинный упадок сил, а вес бесконтрольно растет.
Ухудшается память, начинаются проблемы со стулом, а у женщин могут начать выпадать волосы и нарушаться менструальный цикл.
Все эти признаки являются весомым поводом обратиться к врачу и пройти обследование. Медик не рекомендует пытаться решить проблему самостоятельно.
Ведь при определенных обстоятельствах могут не помочь даже йодосодержащие продукты. Для начала необходимо зафиксировать проблему на медицинском уровне, а уже потом начать ее решать.