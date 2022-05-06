Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Диетолог перечислил опасные признаки дефицита йода в организме

Inc-News

Нехватка этого вещества может привести к заболеваниям щитовидной железы и даже к онкологии.

Диетолог перечислил опасные признаки дефицита йода
Фото: inc-newsinc-news

Как рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, дефицит йода в организме человека достаточно активно проявляется различными опасными симптомами.

Кожа может становиться сухой, наблюдается частый и беспричинный упадок сил, а вес бесконтрольно растет.

Ухудшается память, начинаются проблемы со стулом, а у женщин могут начать выпадать волосы и нарушаться менструальный цикл.

Все эти признаки являются весомым поводом обратиться к врачу и пройти обследование. Медик не рекомендует пытаться решить проблему самостоятельно.

Ведь при определенных обстоятельствах могут не помочь даже йодосодержащие продукты. Для начала необходимо зафиксировать проблему на медицинском уровне, а уже потом начать ее решать.

Болезни и лекарства,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители