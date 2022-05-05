Небанальные причины, почему у вас может закладывать уши

Не игнорируйте необычные симптомы, особенно в области шеи и головы

Состояние, когда внезапно или периодически закладывает уши, может быть довольно частым явлением. Тем не менее мало кто обращает внимание на это состояние, хотя специалисты предупреждают, что заложенные уши могут говорить о проблемах, которые нужно решать в ближайшее время и не затягивать.

Мы собрали не самые популярные причины, из-за чего вы можете столкнуться с этим неприятным явлением.

Инфекция или простуда

Нередко заложенные уши могут быть сигналом от вашего организма, что внутри происходит борьба с инфекцией. Как правило, организм реагирует воспалением на любое попадание опасных для него бактерий.

Можно заметить, что через несколько дней после того, как заложило уши, может заболеть горло или заложить нос. Однако можно предотвратить дальнейшее развитие болезни, если вовремя принять меры и поддерживать иммунитет.

Отит

Аллергический отит случается нечасто, тем не менее вас должен насторожить зуд, ухудшение слуха и отек в ухе. Самостоятельно понять, что это именно отит, трудно, поэтому необходимо обратиться за помощью к специалисту. Данное состояние в большинстве случаев является реакцией на различные раздражители — как механические, так и инфекционные. Важно помнить, что при отсутствии лечения отит может принять хроническую форму.

Остеохондроз