Врачи назвали важные действия после укуса клеща

Профессор Александр Савелов-Дерябин и его коллеги назвали важные действия, которые необходимо предпринять сразу после укуса клеща. В беседе с «Лентой.ру» они заметили, что существует несколько методов защиты от последствий укуса этих паразитов.

Меры предосторожности

Видео дня

Сезон клещей начинается ранней весной, когда температура воздуха достигает шести-восьми градусов тепла. «Профилактика клещевого энцефалита в столичном регионе обязательна и состоит из введения двух доз вакцины с интервалом в месяц, — говорит врач-терапевт Оксана Хамицева. — Иммунитет формируется в течение двух-трех недель, а ревакцинация проводится раз в три года». Она напомнила, что для защиты от укуса клеща необходимо соблюдать технику безопасности.

«Излюбленные клещами места — это голова, локтевые сгибы, подколенные участки, внутренние стороны бедер, подмышечные впадины, паховые области»,

— обращает внимание Хамицева.

Клещ присосался. Что делать?

Профессор Александр Савелов-Дерябин напомнил, что при укусе клеща человек не чувствует боли, поэтому обнаружить вредителя можно не сразу.

«Если укуса избежать не удалось, надо поскорее его снять, — советует специалист. — Пойти в ближайший травмпункт, поликлинику или удалить его самостоятельно».

Самостоятельно вытащить клеща удобнее всего с помощью пинцета или нитки, сделав из нее петлю. Ее надевают на головку клеща, затягивают как можно ближе к хоботку, проворачивают клеща на 180 градусов и постепенно извлекают его из кожи.

«Место укуса продезинфицируйте йодом, спиртовым раствором или перекисью водорода. Обязательно вымойте руки с мылом»,

— напоминает о мерах предосторожности Савелов-Дерябин.

Кровососа следует поместить в плотно закрывающуюся банку и сдать на анализ в лабораторию, где его изучат на наличие энцефалита и боррелиоза. Носителем инфекции является, как правило, каждый пятый клещ, поэтому вероятность инфицирования достаточно высока.

Оксана Хамицева обращает внимание, что нельзя смазывать место закрепления клеща маслом, как делают многие: в этом случае есть риск, что клещ выбросит в рану токсины и возбудителя энцефалита.

«Экстренная профилактика энцефалита проводится в первые 96 часов после укуса и заключается в введении иммуноглобулинов, — поясняет она. — А лечение клещевого боррелиоза заключается в применении антибиотиков в течение 14 дней после укуса».

Чем опасны укусы клещей

«Клещи могут переносить опасные для человека инфекции: клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма), которые известны больше других, а также, например, гранулоцитарный анаплазмоз, о котором говорят меньше, но он тоже представляет серьезную угрозу здоровью»,

— рассказала «Ленте.ру» врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

При появлении головной боли, высокой температуры, покраснения в области укуса Малиновская советует не паниковать, а сразу обращаться к врачу.

«Врач даст рекомендации. В одних случаях выберут наблюдательную тактику, в других — могут назначить анализы и терапию. Заниматься самолечением не рекомендуется»,

— отмечает она.