Эксперт назвал способы предотвратить выпадение волос

Для предотвращения выпадения волос необходимо пересмотреть свой рацион, вести здоровый образ жизни и принимать витамины. Об этом рассказал доктор медицинских наук, хирург, специалист по пересадке волос Кен Л. Уильямс – младший.

По его словам, также важно поддерживать оптимальный вес, использовать солнцезащитные средства и заниматься спортом. Он рекомендовал проходить регулярное обследование и консультации со специалистами по восстановлению волос тем, кто предрасположен к облысению. Специалист также посоветовал использовать устройства для лазерной стимуляции кожи головы.