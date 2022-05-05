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2 часа назад

Эксперт назвал способы предотвратить выпадение волос

Москва24иещё 2

Для предотвращения выпадения волос необходимо пересмотреть свой рацион, вести здоровый образ жизни и принимать витамины. Об этом рассказал доктор медицинских наук, хирург, специалист по пересадке волос Кен Л. Уильямс – младший.

Эксперт назвал способы предотвратить выпадение волос
Фото: Москва24Москва24

По его словам, также важно поддерживать оптимальный вес, использовать солнцезащитные средства и заниматься спортом. Он рекомендовал проходить регулярное обследование и консультации со специалистами по восстановлению волос тем, кто предрасположен к облысению. Специалист также посоветовал использовать устройства для лазерной стимуляции кожи головы.

"Заместительная гормональная терапия (ЗГТ), обычно назначаемая при менопаузе, таблетки и кремы с эстрогеном и прогестероном – это, вероятно, самая распространенная форма системного лечения андрогенной алопеции у женщин с нехваткой эстрогена или прогестерона из-за менопаузы или по другим причинам",

– цитирует Уильямса – младшего издание Eat This, Not That.

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