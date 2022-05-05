Врач рассказала, что должно быть в дачной аптечке

Врач и консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова рассказала, что должно быть в дачной аптечке. Она подчеркнула, что на дачу нужно взять растворы для обработки ран и ссадин.

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"Возьмите с собой пенку от ожогов, спрей от укусов насекомых и охлаждающую мазь после укусов",

– рассказала Серебренникова в беседе с "Газетой.ру".

Врач рекомендовала также взять антигистаминные препараты, жаропонижающие, адсорбенты и градусник. В аптечке на всякий случай должны присутствовать препараты для пониженного давления и тонометр.