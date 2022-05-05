Врач рассказала, что должно быть в дачной аптечке

Врач и консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова рассказала, что должно быть в дачной аптечке. Она подчеркнула, что на дачу нужно взять растворы для обработки ран и ссадин.
"Возьмите с собой пенку от ожогов, спрей от укусов насекомых и охлаждающую мазь после укусов",
– рассказала Серебренникова в беседе с "Газетой.ру".
Врач рекомендовала также взять антигистаминные препараты, жаропонижающие, адсорбенты и градусник. В аптечке на всякий случай должны присутствовать препараты для пониженного давления и тонометр.
Если в семье есть питомцы, нужно уделить внимание и их здоровью. Серебренникова посоветовала взять для них противоклещевые ошейники.