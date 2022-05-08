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1 час назад

Три причины, из-за которых появляется межпозвоночная грыжа

Даша Краснова

Межпозвонковая грыжа — это выпадение содержимого межпозвонкового диска в позвоночный канал. Это заболевание позвоночника может привести к инвалидности, поэтому грыжу надо вовремя вылечить. Опасность заключается в том, что грыжа возникает незаметно и долгое время остается бессимптомной. "Рамблер" расскажет, что провоцирует развитие грыж.

Три причины, из-за которых появляется межпозвоночная грыжа
Фото: unsplash.comunsplash.com

Если пропустить развитие грыжи, то сначала у человека появляются ноющие боли в спине и шее, затем боль нарастает и со временем становится невыносимой. Одакно этого можно избежать.

Травма

Просто так межпозвонковые диски не трескаются. Для этого должна быть веская причина — например, падение с высоты, сильный удар. Диск смещается, в нем появляются трещины — и ядро выходит наружу. Поэтому важно сохранять правила безопасности и не прыгать по лестницам, льду, аккуратно водить машину. Если травма все-таки произошла, нужно обратиться к врачу.

Физическая нагрузка

В группе риска спортсмены и поклонники тренажерного зала. Одного неловкого движения со штангой достаточно, чтобы межпозвонковый диск сместился или треснул. В группе риска люди, которые в ходе работы поднимают тяжести. Это грузчики, строители и автомеханики. Здесь важно здраво оценивать возможности своего тела: не берите больше, чем сможете унести. Чтобы заниматься в спортивном зале безопасно, необходимо готовить тело к занятиям и наращивать мощности постепенно.

Гиподинамия

Когда мы сидим, позвоночник также испытывает серьезную нагрузку. Мышцы находятся в спазме, кровоток нарушен — и межпозвонковые диски не получают достаточно жидкости. Без жидкости они не могут функционировать, становятся дряблыми, быстро изнашиваются и стареют. Поэтому в зоне риска офисные работники. Чтобы избежать этого, необходимо больше двигаться.

Пилатес, плавание, йога и обычные пешие продукты пойдут на пользу.

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