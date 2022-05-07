Невролог развеял миф о профилактике сколиоза у детей

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1 час назад

Офтальмолог объяснил, почему ребенок часто моргает

Letidor.ruиещё 2

Моргание — это защитный рефлекс организма, который оберегает глаза от загрязнения и травмирующих предметов. С помощью регулярного моргания роговица увлажняется, очищается от пыли и глаз расслабляется. Нормальное моргание практически незаметно для окружающих. Но иногда родители замечают, что малыш слишком часто моргает, опасно ли это, читайте в нашей новости.

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Фото: pixabay.compixabay.com

Врач-офтальмолог Вадим Бондарь рассказала в своем Telegram-канале о том, чем вызвано частое моргание у ребенка. По мнению специалиста, чаще всего эта проблема никак не связана с офтальмологией. Иногда чрезмерные моргания могут быть вызваны заболеваниями век, поверхности глаза, могут быть проявлением привычных тиков, аномалий рефракции, стресса.

Если будет выяснено, что частые моргания — это проявления тика, то стоит больше внимания уделять эмоциональному состоянию ребенка.

Болезни и лекарства,Сколиоз,
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