Невролог развеял миф о профилактике сколиоза у детей

Моргание — это защитный рефлекс организма, который оберегает глаза от загрязнения и травмирующих предметов. С помощью регулярного моргания роговица увлажняется, очищается от пыли и глаз расслабляется. Нормальное моргание практически незаметно для окружающих. Но иногда родители замечают, что малыш слишком часто моргает, опасно ли это, читайте в нашей новости.

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Врач-офтальмолог Вадим Бондарь рассказала в своем Telegram-канале о том, чем вызвано частое моргание у ребенка. По мнению специалиста, чаще всего эта проблема никак не связана с офтальмологией. Иногда чрезмерные моргания могут быть вызваны заболеваниями век, поверхности глаза, могут быть проявлением привычных тиков, аномалий рефракции, стресса.