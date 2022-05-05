Самые вредные и опасные позы для сна

Неправильная поза во время сна может вызывать не только дискомфорт на утро. В перспективе неправильное положение тела во время сна может спровоцироваться опасные заболевания. "Рамлер" расскажет о них подробнее.
Сон — это важный аспект нашей жизни. Именно во сне наш организм восстанавливает израсходованный в течение дня энергетический ресурс. Для хорошего, полноценного сна есть определенные рекомендации и в первую очередь это поза.
По словам врачей, наиболее опасная и вредная поза для сна, когда человек лежит на животе с повернутой головой. В таком виде позвоночник находится не в физиологичном положении. Одни мышцы слишком растягиваются, а другие приходят в гипертонус, это может приводить к болям в шее и голове с утра.
Врачи советуют не спать головой на высокой подушке, чтобы не искривлять позвоночник. Если у вас правильный матрас, правильная подушка и оптимальная поза во сне, то после пробуждения вы должны чувствовать себя полным сил. Если же вы испытываете боль и дискомфорт, нет ощущения что вы отдохнули, это весомый повод обратиться к неврологу или мануальному терапевту.