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3 часа назад

Самые вредные и опасные позы для сна

Даша Краснова
Серов Артём Андреевич эксперт

Неправильная поза во время сна может вызывать не только дискомфорт на утро. В перспективе неправильное положение тела во время сна может спровоцироваться опасные заболевания. "Рамлер" расскажет о них подробнее.

Самые вредные и опасные позы для сна
Фото: unsplashunsplash

Сон — это важный аспект нашей жизни. Именно во сне наш организм восстанавливает израсходованный в течение дня энергетический ресурс. Для хорошего, полноценного сна есть определенные рекомендации и в первую очередь это поза.

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Положение на правом боку — самое полезное с медицинской точки зрение. Давление на левую часть тела может неблагоприятно отразиться на состоянии человека из-за давления на него органами грудной клетки, а также происходит давление на желудок. Особенно такое положение может быть неприятно людям с соответствующими заболеваниями сердца. Поэтому лучше переучиться спать на правом боку со слегка согнутыми руками и ногами.
Серов Артём Андреевич
Серов Артём Андреевич Невролог Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан»

По словам врачей, наиболее опасная и вредная поза для сна, когда человек лежит на животе с повернутой головой. В таком виде позвоночник находится не в физиологичном положении. Одни мышцы слишком растягиваются, а другие приходят в гипертонус, это может приводить к болям в шее и голове с утра.

Такое положение ухудшает приток крови к головному мозгу, а так же венозный отток. Второй неблагоприятный аспект это увеличение внутри брюшного давления, что влияет на работу органов грудной и брюшной полости.
Серов Артём Андреевич
Серов Артём Андреевич Невролог Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан»

Врачи советуют не спать головой на высокой подушке, чтобы не искривлять позвоночник. Если у вас правильный матрас, правильная подушка и оптимальная поза во сне, то после пробуждения вы должны чувствовать себя полным сил. Если же вы испытываете боль и дискомфорт, нет ощущения что вы отдохнули, это весомый повод обратиться к неврологу или мануальному терапевту.

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