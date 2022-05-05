Холера: какие симптомы, можно ли заразиться в России

Холера — острая кишечная инфекция, которая характеризуется рвотой, диареей и быстрой потерей жидкости. Болезнь опасна для организма, но своевременное лечение сводит риск тяжелых последствий до нуля. Также важна профилактика и соблюдение гигиены. Грозит ли холера жителям России, на какие симптомы обратить внимание и как лечить болезнь — на эти вопросы «Рамблера» отвечает врач Денис Прокофьев.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Что такое холера

Видео дня

Холера — заболевание, которое в первую очередь приводит к обезвоживанию. Источник холеры проникает через ЖКТ. Возникает многократная рвота, диарея. При полном отсутствии современного лечения это может угрожать жизни человека. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Как заражаются холерой

Холера в первую очередь связана с грязной водой. Все, что попадает в организм человека, требует пристального внимания. Поэтому в больших городах производится фильтрация воды или люди сами ее кипятят.

Использование родниковой воды может стать причиной заражения. Не стоит свято верить в то, что она обладает целительными свойствами.

Где в России выше риск заразиться

Заболевание в целом редко встречается. По миру оно касается районов, неблагополучных по экономической ситуации: страны Африки и бедные кварталы Индии — то есть там, где невозможно соблюдать правила личной гигиены.

Если говорить о России, то это южные регионы, Краснодарский край. Там жаркое солнце, немытые или недостаточно мытые фрукты и овощи на рынках.

Опасно глотать воду, купаясь в речках и прудах: это необходимо донести до детей, которые учатся плавать.

Возможна ли вспышка холеры в России

Вспышка холеры — это ЧП, которое требует усиление противоэпидемических мер со стороны Роспотребнадзора либо других служб реагирования. И представить неконтролируемую вспышку холеры в принципе невозможно.

Как определить холеру

Диагностика холеры достаточно проста: необходимо обнаружить бактерию, которая высевается в крови и в испражняющихся массах. После этого — лечить дезинтоксикационной терапией.

Как защитить себя

Самое важное — внимательно относиться к тому, что вы едите и что вы пьете.

Любая еда, которая попадает внутрь организма, должна быть не сырой, а предварительно обработанной термически. Любая вода должна проходить фильтрацию и кипячение.

Тогда вы будете в полной безопасности.