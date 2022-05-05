5 болезней, которые чаще всего преследуют офисных работников

Любая работа имеет свои издержки, даже если не ассоциируется с чем-то опасным и рискованным. Офисные сотрудники тоже подвержены негативным внешним факторам, которые влияют на здоровье в долгосрочной песрпективе. И даже удобный стул и хороший комьютер не могут избавить от возможных проблем. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Боли в спине

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Человек может не вставать в офисе по несколько часов. А это неизменно приводит к проблемам с позвоночником. Особенно если у нас неправильная осанка, плоскостопие или вы любите сидеть в необычной позе.

Врачи советуют раз в полчаса вставать из-за монитора, ходить по офису и делать легкую разминку для тела. Лучше всего выходить из кабинета на свежий воздух и менять обстановки. Не менее важно подобрать хорошее кресло и расположить монитор на расстоянии не менее 50 см, чтобы не портилось зрение.

Синдром сухого глаза

Когда мы смотрим в монитор, то стараемся быть максимально сосредоточенными. Из-за этого реже моргаем, что ведет к развитию синдрому сухого глаза. Его проявления знакомы многим: резь, сухость, а иногда ощущение инородного тела в глазу.

Чтобы этого избежать, офтальмологи советуют пользоваться искусственными слезами, которые продаются в аптеках. А также каждые 20 минут нужно смотреть на предметы, находящиеся вдалеке, и активно моргать, смачивая слизистую.

Туннельный синдром

Этот синдром чаще всего возникает у тех, кто постоянно печатает на клавиатуре и пользуется мышкой. Он появляется из-за сдавления срединного нерва между костями, поперечной кистевой связкой и сухожилиями мышц запястья. Руки ноют и болят, может покалывать плечо.

В этом случае важно разместить комьютер так, чтобы было комфортно печатать на клавиатуре и пользоваться мышкой. Например, локти ни в коем случае не должны свисать со стола. Также можно делать гимнастику для рук, как обычно это делали в школе. Вспомните присказку про "мы писали, мы писали, наши пальчики устали".

Проблемы с кишечником

Неправильное и нерегулярное питание и малоактивный образ жизни может напомнить о себе болью в животе, гастритом, колитом, развитием геморроя, лишним весом и другими расстройствами. Усугубляют эту проблему недостаток воды, доступные сладости в офисе и вредные перекусы с коллегами.

Для начала нужно приучить себя выпивать не менее двух литров воды в день. Существует множесто приложений, которые регулярно напоминают о необходимости попить. Затем стоит заменить снеки на овощи и фрукты, а обед брать с собой из дома. В таком случае вы быстро заметите, как организм отблагодарит вас.

Депрессия

Исследования показали, что многие офисные сотрудники страдают депрессией. Кто-то не справляется с задачами, сравнивает себя с другими или работает на нелюбимой работе, другие наоборот слишком стараются и выгорают. В итоге, обе группы чувствуют себя угнетенными и подавленными.