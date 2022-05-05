Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева раскрыла порядок действий при боли в животе у взрослого человека. Рекомендации опубликованы в ее Telegram-канале.

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Специалистка заявила, что женщинам при боли в животе нужно обязательно сделать тест на беременность. «Огромное количество случаев боли в животе у женщин связано с внематочной беременностью или какими-то ситуациями с яичниками», — объяснила она.

Женщинам, чей тест на беременность показал отрицательный результат, и мужчинам при боли в животе нужно сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости, добавила Малышева. «Вам делают УЗИ живота и выясняется, что у вас. То ли у вас увеличена печень и из-за отека болит капсула, то ли у вас мочекаменная болезнь, то ли острая кишечная непроходимость», — рассказала телеведущая.

Малышева уточнила, что первичный диагноз ставится именно после УЗИ. На основе результатов этого исследования врач может сразу назначить пациенту правильное лечение или же рекомендовать дополнительное обследование, заключила она.