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1 час назад

Врач назвал неизлечимое заболевание глаза

Парламентская газета

Кератоконус — заболевание, при котором роговица глаза теряет свою сферическую форму, мутнеет, истончается и вытягивается, является неизлечимым. Об этом News.ru рассказал офтальмолог Вячеслав Куренков.

Врач назвал неизлечимое заболевание глаза
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По его словам, этот недуг может быть у пациента всю жизнь и привести к серьезным последствиям, а именно перейти в четвертую стадию, когда существует риск глазу целиком. В то же время, если кератоконус протекает стабильно, то применяются средства коррекции. В случае запущенного состояния потребуется постоянное наблюдение у специалиста.

На начальной стадии люди могут носить мягкие контактные линзы и очки, на этапе же развития — жесткие контактные линзы и снова очки, добавил он.

«На конечных стадиях коррекция сильно затруднена. В любом случае такой пациент находится под постоянным наблюдением у офтальмолога. При приходе в определенную стадию пациенту предлагается операция по пересадке роговицы, которая предотвращает дальнейшее развитие кератоконуса»,

— сказал он.

Куренков добавил, что врач сам назначает период наблюдения для каждого пациента. Многие из них носят жесткие линзы, но они не останавливают течение кератоконуса, резюмировал он.

Врач-офтальмолог Ана Дгебуадзе отметила, что другим распространенным заболеванием глаз является дальнозоркость. На сегодняшний день врачи не знают действенных способов его предотвращения, но существуют определенные мероприятия для предупреждения возможного нарушения.

Болезни и лекарства,
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