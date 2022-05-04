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2 часа назад

Чем дефицит витамина B12 опасен для детей

Ferra.ru

Дефицит витамина B12 у младенцев приводит к плохому моторному развитию и анемии, согласно исследованию Университета Копенгагена и организации "Врачи без границ". По мнению исследователей, проблема требует новых решений.

Чем дефицит витамина B12 опасен для детей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Недостаток витамина B12 не только потенциально может привести к анемии, но и повредить нервную систему. Для маленьких детей B12 имеет решающее значение для развития мозга.

На протяжении многих лет во всем мире уделялось внимание дефициту витамина А, цинка и железа, когда речь шла о недостаточном питании, в то время как исследований, посвященных дефициту В12, практически нет.

"Дефицит B12 - одна из самых упускаемых из виду проблем, когда речь идет о недоедании. И, к сожалению, мы видим, что продовольственная помощь, которую мы оказываем сегодня, не справляется с этой задачей",

- говорит Хенрик Фриис, который много лет работает в области питания и здравоохранения в странах с низким уровнем дохода.

Дефицит B12 у ребенка может повлиять на формирование и регенерацию клеток его кишечника. Следовательно, способность ребенка усваивать В12 и другие жизненно важные питательные вещества будет снижена. Таким образом, дефицит В12 способствует развитию недоедания.

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