Чем дефицит витамина B12 опасен для детей

Дефицит витамина B12 у младенцев приводит к плохому моторному развитию и анемии, согласно исследованию Университета Копенгагена и организации "Врачи без границ". По мнению исследователей, проблема требует новых решений.
Недостаток витамина B12 не только потенциально может привести к анемии, но и повредить нервную систему. Для маленьких детей B12 имеет решающее значение для развития мозга.
На протяжении многих лет во всем мире уделялось внимание дефициту витамина А, цинка и железа, когда речь шла о недостаточном питании, в то время как исследований, посвященных дефициту В12, практически нет.
"Дефицит B12 - одна из самых упускаемых из виду проблем, когда речь идет о недоедании. И, к сожалению, мы видим, что продовольственная помощь, которую мы оказываем сегодня, не справляется с этой задачей",
- говорит Хенрик Фриис, который много лет работает в области питания и здравоохранения в странах с низким уровнем дохода.
Дефицит B12 у ребенка может повлиять на формирование и регенерацию клеток его кишечника. Следовательно, способность ребенка усваивать В12 и другие жизненно важные питательные вещества будет снижена. Таким образом, дефицит В12 способствует развитию недоедания.