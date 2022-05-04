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2 часа назад

Токсичные газы в кишечнике связали с рационом питания

Ferra.ru

Исследователи из Медицинской школы Университета Миннесоты изучили выработку толстой кишкой сероводорода - токсичного газа в организме, который пахнет тухлыми яйцами - у людей в ответ на диеты на основе животных и растительных продуктов.

Токсичные газы в кишечнике связали с рационом питания
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование, проведенное на человеческой когорте, подтверждает общую гипотезу о том, что сероводород, вырабатываемый микробиотой кишечника, увеличивается при употреблении животной пищи. Однако результаты также свидетельствуют о существовании энтеротипов микробиома кишечника, которые по-разному и даже парадоксально реагируют на различное питание.

Исследование показало следующее: у большинства участников диета на основе растений привела к снижению выработки сероводорода по сравнению с диетой на основе животных. У некоторых людей растительная диета не снижала выработку сероводорода и даже приводила к ее увеличению. Предварительные результаты позволили предположить существование различных составов микробиоты кишечника (энтеротипов), которые коррелируют с различной реакцией на диету с точки зрения выработки сероводорода.

“Исследование соответствует общему пониманию того, что регулярное употребление продуктов, содержащих клетчатку, полезно для здоровья кишечника”, - сказал доктор Леви Тейген, исследователь питания в отделении гастроэнтерологии Медицинской школы Университета М. М.. “В будущем анализ микробиома кишечника может помочь индивидуализировать вмешательства в питание”.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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