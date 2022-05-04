Дерматовенеролог назвала признаки появления опасных заболеваний

Каждый слышал выражение: «Кожа — зеркало здоровья». И это абсолютная правда, ведь практически каждый врач в своей клинической практике сталкивается с пациентами с кожными заболеваниями. Любой специалист, который осматривает кожные покровы пациентов, должен сразу задаться вопросом высыпания на коже — это просто дерматологические явления или же это проявление внутреннего заболевания?

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Дарья Смирнова Дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра (ЕМС)

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Бледность и сухость кожных покровов, выпадение волос могут навести доктора на мысль об анемии, а анемия, в свою очередь, является симптомом большого количества заболеваний, которые требуют комплексного подхода в лечении и дообследовании.

Также стоит обратить внимание и на болезни щитовидной железы, которые могут по-разному отражаться на коже. Например, гипотиреоз — синдром, связанный с низким содержанием гормонов щитовидной железы — зачастую манифестирует только сухостью, огрубением и шелушением кожных покровов, а гипертиреоз — синдром, связанный с избыточной продукцией гормонов щитовидной железы — наоборот, гладкостью кожных покровов, при пальпации кожа теплая за счет усиленного кровоснабжения.

Липоидный некробиоз— хроническое заболевание кожи, его причиной могут быть различные метаболические нарушения, например очень часто липоидный некробиоз ассоциирован с сахарным диабетом.

Себорейные кератомы— доброкачественные новообразования кожи, причина появления которых до конца не изучена. Внешний вид кератом, их окраска может варьироваться. Если они не доставляют дискомфорта пациенту (т.е. нет зуда или косметического дефекта), то удаление их не показано, так как данные новообразования не являются предраковыми сами по себе. Однако, если на коже пациента за короткий период времени появляется большое количество себорейных кератом, стоит заподозрить симптом Лазера-Трела — признак развития рака внутренних органов, чаще всего аденокарциномы толстого кишечника.