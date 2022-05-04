На какие недуги указывает сильная сонливость

Сильная сонливость, которая не проходит даже после употребления кофе может указывать на необходимость посещения врача, а вот чтобы свести на нет рядовую "зевоту" достаточно соблюдать режим работы и отдыха.
Врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова сообщила журналистам, что симптомы сильной сонливости могут указывать сразу на шесть заболеваний, на которые необходимо провериться человеку.
"Чаще это случается в ситуации, когда сонливость является проявлением заболеваний. Это снижение функции щитовидной железы — гипотиреоз, малокровие (анемия), неврологические заболевания, такие как гиперсомния, болезнь Паркинсона или недостаточность витамина Д",
— сообщил врач.Кроме того, Племянникова отметила, что частое и чрезмерное употребление кофе может негативно сказаться на работе сердца и сосудов.