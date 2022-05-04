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21 минуту назад

Инфекционист назвала симптомы дефицита йода в организме

Мослентаиещё 1

Распространенные симптомы дефицита йода в организме назвала порталу «Доктор Питер» врач-педиатр, инфекционист Валерия Джалагония.

Инфекционист назвала симптомы дефицита йода в организме
Фото: МослентаМослента

Наиболее частыми симптомами его нехватки врач назвала частые простуды, утомляемость, анемия, отеки, повышение веса при неизменном питании, сухость кожи, выпадение волос и нарушения менструального цикла. По ее словам, долговременная нехватка йода приводит к нарушениям в работе щитовидной железы и значительно ослабляет иммунную систему.

Валерия Джалагония отнесла к группе риска беременных и кормящих женщины, детей до трех лет и подростков. Для определения дефицита специалист рекомендует сдать анализы для отправки их в лабораторию. Самостоятельное назначение препаратов в данном случае может привести к риску возникновения проблем со здоровьем.

Болезни и лекарства,
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