Инфекционист назвала симптомы дефицита йода в организме

Наиболее частыми симптомами его нехватки врач назвала частые простуды, утомляемость, анемия, отеки, повышение веса при неизменном питании, сухость кожи, выпадение волос и нарушения менструального цикла. По ее словам, долговременная нехватка йода приводит к нарушениям в работе щитовидной железы и значительно ослабляет иммунную систему.

Валерия Джалагония отнесла к группе риска беременных и кормящих женщины, детей до трех лет и подростков. Для определения дефицита специалист рекомендует сдать анализы для отправки их в лабораторию. Самостоятельное назначение препаратов в данном случае может привести к риску возникновения проблем со здоровьем.