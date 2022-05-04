Болезни, которые может вызвать весеннее солнце

— Особенно опасно весеннее солнце! Оно воздействует на неподготовленную форму, вызывая фотодерматозы и ожоги. Не забывайте наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30 и больше. Обновлять его нанесение нужно каждые три часа,