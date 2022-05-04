Недосып приводит к болезням глаз

Недосып и бессонница грозят серьёзными проблемами: люди, которые спят менее семи часов по ночам, рискуют своим физическим и психическим здоровьем. В том числе, страдает здоровье глаз. Нечастые, недлительные эпизоды лишения сна могут обернуться сухостью и зудом, а длительные – приводить к опасным заболеваниям.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Роговица, прозрачный слой ткани, покрывающей глаз – важна для выполнения им его функций. Стволовые клетки роговицы при повреждениях делятся, и происходит замена повреждённых, умерших клеток новыми. Активность стволовых клеток роговицы должна быть «настроена», чтобы новые клетки появлялись чётко и вовремя – нарушение их регуляции ведёт к нарушению зрения.

Новое исследование, которое провела международная группа учёных, было посвящено оценке того, как лишение сна влияет на стволовые клетки роговицы. Эксперименты с мышами показали, что кратковременное лишение сна увеличивает скорость деления стволовых клеток. Однако, при этом, меняется состав защитной плёнки – уменьшается количество антиоксидантов в ней, и это сказывается на активности стволовых клеток.

После длительного лишения сна последствия были серьёзнее: наблюдалось истончение роговицы, изменение её структуры и прозрачности. Роговица мышей, лишенных сна на длительный период, содержала меньше стволовых клеток.