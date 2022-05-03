Невролог назвала кожные заболевания, которые возникают из-за стресса

Врач-невролог Галина Смирнова рассказала, что существует группа кожных заболеваний, которые могут возникать в связи с психоэмоциональным напряжением и стрессом, передает «Газета.Ru».

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По словам специалиста, стрессовые факторы провоцируют снижение барьерной и иммунной функций кожи, активацию воспалительных процессов, а также замедление репарации ДНК и заживления повреждений. Все это приводит к повышению сухости, чувствительности кожи и обострению дерматологических заболеваний.

«Особенно зависимыми от стрессового фактора являются такие заболевания кожи, как себорейный и атопический дерматиты, псориаз, нейродермит, экзема, алопеция, психогенный зуд», – объяснила невролог.

Кроме того, на фоне стресса часто встречается выпадение волос, связанное с воспалением в волосяных фолликулах. Волосы могут выпадать не только на голове, но и на теле, бровях и ресницах, отмечает Галина Смирнова.