Четыре главных признака инфаркта мозга

Инфаркт мозга, или ишемический инсульт, может быть очень опасным. Дело в том, что он часто приводит к смерти и нередко возникает повторно. Поэтому нужно сразу же обратиться за медицинской помощью, если вы заметили эти четыре симптома.

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Инфаркт головного мозга, отмечает автор статьи, обычно возникает у людей в возрасте 45+. Именно в это время нужно внимательнее относиться к своему здоровью.

Вот пять характерных признаков, которые говорят о скором инфаркте мозга.

Скованность в шейном отделе позвоночника

Перед ишемическим инсультом человек ощущает скованность в некоторых конечностях. Другими словами, они как будто перестают ему повиноваться. Поэтому если вы неожиданно заметили, что шейный отдел кажется «тугим», а нижняя челюсть кое-как достаёт до верхней части груди (и при этом вы не находились до этого долго в неподвижном положении), то это значит, что у вас инфаркт мозга.

Неповоротливый язык

Перед инфарктом мозга вам может быть тяжело говорить. Более того, вашу речь становится практически невозможно разобрать.

Потемнение в глазах

Чаще всего длится это всего несколько секунд.

Часто идёт кровь из носа

Опасно это, если часто происходит в ночное время. Хотя причиной может быть также обезвоживание, сухость, состояние гнева.

Кроме того, для профилактики инфаркта мозга автор статьи советует отказаться от сладостей, жареной и чересчур солёной пищи. Добавить же в рацион рекомендуется витамин С (можно найти в цитрусовых, клубнике, киви), альфа-линоленовую кислоту (содержится в семенах льна, грецких орехах, сое, лососе и других видах рыбы), простагландин А (есть в зелёном луке).