Четыре главных признака инфаркта мозга

Инфаркт мозга, или ишемический инсульт, может быть очень опасным. Дело в том, что он часто приводит к смерти и нередко возникает повторно. Поэтому нужно сразу же обратиться за медицинской помощью, если вы заметили эти четыре симптома.
Инфаркт головного мозга, отмечает автор статьи, обычно возникает у людей в возрасте 45+. Именно в это время нужно внимательнее относиться к своему здоровью.
Вот пять характерных признаков, которые говорят о скором инфаркте мозга.
Перед ишемическим инсультом человек ощущает скованность в некоторых конечностях. Другими словами, они как будто перестают ему повиноваться. Поэтому если вы неожиданно заметили, что шейный отдел кажется «тугим», а нижняя челюсть кое-как достаёт до верхней части груди (и при этом вы не находились до этого долго в неподвижном положении), то это значит, что у вас инфаркт мозга.
Перед инфарктом мозга вам может быть тяжело говорить. Более того, вашу речь становится практически невозможно разобрать.
Чаще всего длится это всего несколько секунд.
Опасно это, если часто происходит в ночное время. Хотя причиной может быть также обезвоживание, сухость, состояние гнева.
Кроме того, для профилактики инфаркта мозга автор статьи советует отказаться от сладостей, жареной и чересчур солёной пищи. Добавить же в рацион рекомендуется витамин С (можно найти в цитрусовых, клубнике, киви), альфа-линоленовую кислоту (содержится в семенах льна, грецких орехах, сое, лососе и других видах рыбы), простагландин А (есть в зелёном луке).
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