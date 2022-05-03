Где сейчас можно заразиться энцефалитом

Надо четко понимать, что проблема самого клеща в том, что он переносит много различных и очень опасных заболеваний. Это не значит, что клещ заразит обязательно энцефалитом. Это может быть тиф или туляримия. Болезнь лайма, которую переносят клещи, тоже встречается сплошь и рядом.



Профилактикой заболевания может стать вакцинация, которой подлежат все люди, сталкивающиеся с природой. Но есть и пандемические очаги, где люди должны прививаться в первую очередь. Вакцина является трехкратной, чтобы сформировать стойкий многолетний иммунитет, этим не стоит пренебрегать. Даже если вы прошли полный интервал вакцинации, важно помнить, что вы можете заболеть другими болезнями, которые переносят клещи. Поэтому важно проводить диагностику, устанавливать тип клеща и сдавать анализы в случае укуса.



Мало кто знает что есть противовирусные препараты эффективные ну их нужно принимать сразу после укуса.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"