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2 часа назад

Где сейчас можно заразиться энцефалитом

Даша Краснова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Энцефалит – это ряд заболеваний, которые опасны и характеризуются воспалением вещества головного мозга. В настоящее время энцефалитом называют не только инфекционное, но и инфекционно-аллергическое, аллергическое и токсическое поражения мозга. "Рамблер" расскажет, где им можно заразиться.

Где сейчас можно заразиться энцефалитом
Фото: unsplashunsplash

Клещевой энцефалит, герпетический энцефалит, энцефалит, вызванный вирусом Коксаки (А9, В3, В6), ЕСНО (2, 11, 24) и некоторые другие, возникают в результате проникновения вируса. В ходе болезни повреждаются нейроны головного мозга и развивается воспалительный процесс.

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Вторичные энцефалиты рассматриваются как осложнение перенесенных инфекционных заболеваний: гриппа, краснухи, кори, ветряной оспы, лептоспироза, существуют также поствакцинальные энцефалиты. Однако самым распространенным является энцефалит клещевой, который можно "подцепить" находясь на природе.

Сегодня заболевание клещевым энцефалитом регистрируется почти на всей территории России (около 50 субъектов РФ), где имеются основные его переносчики – клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются: Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области – Тверская и Ярославская.

Надо четко понимать, что проблема самого клеща в том, что он переносит много различных и очень опасных заболеваний. Это не значит, что клещ заразит обязательно энцефалитом. Это может быть тиф или туляримия. Болезнь лайма, которую переносят клещи, тоже встречается сплошь и рядом.

Профилактикой заболевания может стать вакцинация, которой подлежат все люди, сталкивающиеся с природой. Но есть и пандемические очаги, где люди должны прививаться в первую очередь. Вакцина является трехкратной, чтобы сформировать стойкий многолетний иммунитет, этим не стоит пренебрегать. Даже если вы прошли полный интервал вакцинации, важно помнить, что вы можете заболеть другими болезнями, которые переносят клещи. Поэтому важно проводить диагностику, устанавливать тип клеща и сдавать анализы в случае укуса.

Мало кто знает что есть противовирусные препараты эффективные ну их нужно принимать сразу после укуса.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Инкубационный период может варьироваться от двух дней до нескольких недель. У пациента снижен аппетит и упадок сил. Начало заболевания происходит на фоне резкого подъема температуры. Симптомы могут быть легкими или молниеносными, при которых летальный исход наступает на вторые сутки заболевания. Продолжительность острого периода составляет от 3-5 дней до нескольких недель.

На первый план выходит общемозговая симптоматика: рвота, судорожные пароксизмы, вялость, расстройства сознания, возможны дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения.

В случае клещевого энцефалита специфического лечения не существует. При возникновении симптомов, свидетельствующих о поражении центральной нервной системы больного следует незамедлительно госпитализировать для оказания поддерживающей терапии.

Болезни и лекарства,
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