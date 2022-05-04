Медики рассказали об отличиях весенней аллергии от ОРВИ

Весной, особенно во время цветения растений у аллергиков начинают непростые времена. Но одновременно нельзя спутать аллергию с простудой.
Чтобы различить эти недуги, специалисты в первую очередь рекомендуют измерить температуру. При аллергии ее не бывает.
Соответственно, при вирусном заболевании у человека может быть жар и его будет слегка лихорадить.
Кашель при аллергии и кашель при простуде тоже различим. В первой ситуации горло першит, во второй - болит.
И, наконец, самый верный признак узнать свой недуг. Если при приеме антигистаминного препарата облегчения не наступает, значит, с большой долей вероятности пациент подхватил вирус.
К тому же аллергия проходит с завершением периода цветения, а инфекция затягивается, как минимум, на неделю.