Медики рассказали об отличиях весенней аллергии от ОРВИ

Весной, особенно во время цветения растений у аллергиков начинают непростые времена. Но одновременно нельзя спутать аллергию с простудой.

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Чтобы различить эти недуги, специалисты в первую очередь рекомендуют измерить температуру. При аллергии ее не бывает.

Соответственно, при вирусном заболевании у человека может быть жар и его будет слегка лихорадить.

Кашель при аллергии и кашель при простуде тоже различим. В первой ситуации горло першит, во второй - болит.

И, наконец, самый верный признак узнать свой недуг. Если при приеме антигистаминного препарата облегчения не наступает, значит, с большой долей вероятности пациент подхватил вирус.